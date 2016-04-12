"Космическая" выставка почтовых марок проводится в Астане
Ксения Воронина
До 17 апреля в столичном ТРЦ MEGA Astana будет проходить выставка почтовых марок Республики Казахстан серии "Космос", передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Казпочта".
"Выставка приурочена ко Дню космонавтики, достижениям в космосе и юбилейным датам. Экспозиция состоит из 44 марок, выпущенных с 1996 по 2015 год. Посетители могут ознакомиться с печатной информацией – прочитать историю каждой марки. Также сотрудник управления знаков почтовой оплаты проводит экскурсию и может ответить на любые вопросы", – сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что последняя марка серии была выпущена в декабре 2015 года и посвящена полету Айдына Аимбетова в космос.
Отметим, что выставка марок не предполагает их продажу, однако на сайте Казпочты можно купить онлайн 23 "космические", а также марки других серий.