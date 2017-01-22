​Космические фантазии

Подготовка к ЭКСПО-2017 заметно активизировала стремление центральных и местных властей раскрыть высокий туристический потенциал уникальной космической гавани «Байконур». В период проведения выставки с казахстанского причала запланировано как минимум четыре старта космических аппаратов, включая два пилотируемых с международными экипажами. А такие запуски всегда вызывают огромный интерес у туристов со всего мира.
Как известно, космический комплекс с первых дней строительства попал в перечень самых секретных объектов, да и сегодня, несмотря на большие возможности по привлечению туристов, он все еще остается мало приспособленным для массовых посещений. Проблему пытаются решить с помощью совместных казахстанско-российских программ по развитию инфраструктуры туризма на комплексе. Но, к сожалению, и последняя, над которой корпели два года и утвердили осенью 2016 года 11 министерств и ведомств двух государств, не блещет конкретикой.
Она, как и предшествующие, больше напоминает список констатации недостатков и благих пожеланий. Разве только цель стала более благозвучной: «создание и эксплуатация современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического кластера на комплексе «Байконур».
Все так же не определены ответственные за реализацию структуры и источники финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры, которую уже больше десятилетия здесь предполагается создать. Это относится и к новым смотровым площадкам для наблюдений за пусками ракет, а таковых к ЭКСПО-2017 планировалось построить сразу две. Не прояснил новый документ и вопрос, когда исчезнет дефицит мест в гостиницах Байконыра, которые, несмотря на дороговизну, как правило, выкупаются за несколько месяцев на дни запусков. Нет ясности и с обещанным развлекательным комплексом, и ни слова не сказано про байконырские пятизвездочные отели, на чьи проекты засматривались участники всевозможных конференций.
Но немало и позитивных моментов в подготовке региона к ЭКСПО-2017. В минувшем году сразу семь отечественных туристических агентств получили право организовывать экскурсии по объектам уникального космодрома. При этом усилиями оргкомитета выставки срок выдачи разрешений на посещение Байконыра иностранцами будет сокращен с 45 дней до 14. Добраться в город можно прямыми рейсами из Астаны и Алматы – после реконструкции аэропорт «Крайний» готов к приему любых типов воздушных лайнеров.
Разрабатываются интереснейшие маршруты, в которые, помимо космической гавани, включено немало других достопримечательностей области. В их числе недавно прошедший реконструкцию мемориальный комплекс легендарного тюркского философа и музыканта Коркыта-ата. Наверняка будет популярной и рукотворная 14-километровая Кокаральская дамба, возродившая к жизни Малый Арал.
Чудесный отдых гарантирует и степная жемчужина – озеро Камышлыбаш со своими солеными и целебными водами. На его побережье, кстати, уже обустраивается туристический центр. Готовы к наплыву гостей ЭКСПО-2017 гостиницы и рестораны Кызылорды, в которой в годы бурного развития нефтяной отрасли построено немало подобных объектов. Решен вопрос с волонтерами, отбор прошли 180 студентов с хорошим знанием иностранных языков.