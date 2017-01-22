​Космические фантазии

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Юрий Ли, Кызылординская область

Подготовка к ЭКСПО-2017 заметно активизировала стремление цент­ральных и местных властей раскрыть высокий турис­тический потенциал уникальной космической гавани «Байконур». В период проведения выставки с казахстанского причала запланировано как минимум четыре старта космических аппаратов, включая два пилотируемых с международными экипажами. А такие запуски всегда вызывают огромный интерес у туристов со всего мира.

Как известно, космический комп­лекс с первых дней строительства попал в перечень самых секретных объектов, да и сегодня, несмотря на большие возможности по привлечению туристов, он все еще остается мало приспособленным для массовых посещений. Проблему пытаются решить с помощью совместных казахстанско-российских программ по развитию инфраструктуры туризма на комп­лексе. Но, к сожалению, и пос­ледняя, над которой корпели два года и утвердили осенью 2016 года 11 министерств и ведомств двух государств, не блещет конкретикой.

Она, как и предшествующие, больше напоминает список констатации недостатков и благих пожеланий. Разве только цель стала более благозвучной: «создание и эксплуатация современного высокоэффективного и конкурентоспособного турис­тического кластера на комплексе «Байконур».

Все так же не определены ответственные за реализацию структуры и источники финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры, которую уже больше десятилетия здесь предполагается создать. Это относится и к новым смотровым площадкам для наблюдений за пусками ракет, а таковых к ЭКСПО-2017 планировалось построить сразу две. Не прояснил новый документ и вопрос, когда исчезнет дефицит мест в гостиницах Байконыра, которые, несмот­ря на дороговизну, как правило, выкупаются за несколько месяцев на дни запусков. Нет ясности и с обещанным развлекательным комплексом, и ни слова не сказано про байконырские пятизвездочные отели, на чьи проекты засмат­ривались участники всевозможных конференций.

Но немало и позитивных момен­тов в подготовке региона к ЭКСПО-2017. В минувшем году сразу семь отечественных туристических агентств получили право организовывать экскурсии по объектам уникального космодрома. При этом усилиями оргкомитета выставки срок выдачи разрешений на посещение Байконыра иностранцами будет сокращен с 45 дней до 14. Добраться в город можно прямыми рейсами из Астаны и Алматы – после реконст­рукции аэропорт «Крайний» готов к приему любых типов воздушных лайнеров.

Разрабатываются интереснейшие маршруты, в которые, помимо космической гавани, включено немало других достопримечательностей области. В их числе недавно прошедший реконструкцию мемориальный комплекс легендарного тюркского философа и музыканта Коркыта-ата. Наверняка будет популярной и рукотворная 14-километровая Кокаральская дамба, возродившая к жизни Малый Арал.

Чудесный отдых гарантирует и степная жемчужина – озеро Камышлыбаш со своими солеными и целебными водами. На его побережье, кстати, уже обустраивается турис­тический центр. Готовы к наплыву гостей ЭКСПО-2017 гос­тиницы и рес­тораны Кызылорды, в которой в годы бурного развития нефтяной отрасли построено немало подобных объектов. Решен вопрос с волонтерами, отбор прошли 180 студентов с хорошим знанием иностранных языков. 

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