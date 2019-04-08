​Космические перспективы

Глава государства подчерк­нул важность сотрудничества с Российской Федерацией в космической сфере, в том числе по вопросам функционирования космодрома Байконур.

– Завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том чис­ле и по тематике, которую Вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмот­рении обеих сторон, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» проинформировал Президента Казахстана об успешном запуске с космодрома Байконур на между­народную космическую станцию грузового корабля «Прогресс-МС11».

– Мы вчера установили мировой рекорд. Ранее транспорт­ный корабль или экипаж добирался до МКС по многовитковой схеме в течение 2 суток. Вчера корабль совершил 2 витка вок­руг Земли, сближение со станцией и стыковка произошли в течение 3 часов 21 минуты. Из Москвы до Байконура лететь около 3 часов, с Байконура до МКС – теперь также примерно 3 часа. Сейчас стоит задача отработать еще более короткую схему, – отметил Дмитрий Рогозин.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта «Байтерек», сообщила пресс-служба Президента РК.