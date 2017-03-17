​Космические перспективы сотрудничества

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Полина Федорова

Агентство является структурным подразделением Министерства науки, технологий и инноваций Малайзии. Основная деятельность данной организации направлена на развитие технологических разработок страны в космической сфере.

Данияр Сарекенов проинформировал собеседника о Послании Президента Нурсултана ­Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором уделено большое внимание разработке плана модернизации и обеспечения технологического перевооружения предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности до 2025 года, реализации проектов в рамках программы «Цифровой Казах­стан» на 2017–2020 годы и расширению сотрудничества с новыми региональными рынками. В связи с этим посол рассказал о запланированном визите 19–22 марта нынешнего года делегации Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана в Малайзию, а также о перспективах сотрудничества между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и ANGKASA.

Масзлан Исмаил выразил высокую заинтересованность в расширении сотрудничества по разработке и реализации программ в сфере космической деятельности двух стран, а также заверил казахстанскую сторону в готовности оказать максимальное содействие в предоставлении необходимой информации. 

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