​Космические планы

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов в рамках рабочей поездки на космодром «Байконур» встретился с генеральным директором Государст­венной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта по соз­данию нового экологически безо­пасного космического ракетного комплекса «Байтерек», привлечения инвестиций на комплекс «Байконур» и дальнейшего развития города Байконыра.

Во встрече приняли участие специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Серик Кожаниязов, глава администрации города Байконыра Константин Бусыгин, и. о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов и другие работники космических ведомств сторон.

В рамках рабочей поездки минист­ром Бейбутом Атамкуловым также проведены переговоры с руководителями Европейского космического агентства и НАСА.