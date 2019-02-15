​Космические планы

Участие в заседании приняли Помощник Президента – Секретарь Совета безопасности РК Калмуханбет Касымов, депутаты Парламента РК, руководство МОАП и других госорганов, подведомственные организации и предприятия.

На заседании коллегии заместитель Премьер-министра – министр оборонной и аэрокосмической промышленнос­ти Аскар Жумагалиев определил основные приоритеты работы ведомства.

– Наша основная задача сегодня – увеличить долю казахстанского содержания в объеме продукции ОПК. После посещения заводов, которые производят продукцию для оборонно-промышленного комплекса, я точно могу сказать, что у предприятий есть потенциал, который нужно использовать. Мы в свою очередь будем расширять меры поддержки. В международной практике применяются инвестиционные контракты, налоговые и другие льготы. Мы эти вопросы тоже будем прорабатывать, – отметил министр.

Аскар Жумагалиев поручил подведомственным компаниям привлекать бизнес для развития ОПК, аэрокосми­ческой отрасли и сферы информационной безопасности, а также не инициировать проекты, которые могут создать конкуренцию частному бизнесу.

– Об этом всегда говорит Глава государства, мы не должны мешать частному бизнесу. Более того, некоторые задачи бизнес может выполнить более эффективно, чем государство. Поэтому, к примеру, с нынешнего года создание геопорталов мы передаем в конкурентную среду, – сказал Аскар Жумагалиев.

На коллегии были подведены итоги деятельности МОАП. Так, сегодня оборонная промышленность РК насчитывает 40 предприятий, на которых трудятся 8,5 тыс. человек. По итогам 2018 года объем производства в оборонной промышленности вырос на 4% (по сравнению с 2017-м) и составил 90,6 млрд тенге, объем экспорта продукции – 7,3 млрд тенге.

Говоря о планах на 2019 год, вице-министр МОАП Марат Нургужин сообщил, что Казахстан планирует предос­тавлять услуги спутниковой связи в страны Центральной Азии – это одна из задач проекта по запуску космического аппарата KazSat-2R, который придет на смену спутника KazSat-2, чей срок эксплуатации завершается в 2023 году.

По данным МОАП, по итогам прошлого года доходы от эксплуатации космических систем выросли на 25% по сравнению с 2017 годом и составили 8,9 млрд тенге.

Также на коллегии были представлены результаты работы Комитета по информационной безопасности МОАП РК.

В 2018 году при мониторинге казах­станского сегмента Интернета специалисты выявили 92 опасных веб-сайта, на которых была зафиксирована подмена главной страницы ресурса (дефейс), а также добыча криптовалюты (майнер).