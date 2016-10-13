​Космические возможности

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В нем приняли участие представители Казахстана, России, Беларуси, Украины, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана.

В частности, поднимались вопросы совершенствования договорно-правовой базы СНГ в космической сфере; проработка совместных космических проектов и программ по таким направлениям, как сов­местное использование навигационной системы «ГЛОНАСС»; создание межгосударственной системы космического мониторинга ЧС; техническое регулирование.

Как отметил председатель Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов, космическая деятельность в настоящее время является важнейшим фактором экономического и инновационного развития для любого государства. Руководство всех государств – участников СНГ всегда понимало это и стремилось продолжить совместную деятельность в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. По итогам заседания сторонами был подписан соответствующий протокол.