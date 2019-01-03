Космический аппарат впервые в истории успешно сел на обратной стороне Луны

Изображение Jin Liwang / Global Look
Китайские государственные СМИ объявили о первой в истории успешной посадке космического зонда на обратной стороне Луны. Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом, передает РБК
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Посадка состоялась в 10.25 по пекинскому времени, беспилотный зонд приземлился в самом большом кратере на обратной стороне спутника Земли, который носит название Бассейн Южного полюса – Эйткен, уточняют государственные СМИ.
Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало официальное сообщение об успешной посадке "Чанъэ-4", а также опубликовало первые снимки, сделанные аппаратом.
Фото Twitter/@XHscitech
Ожидается, что зонд соберет данные о геологическом строении Луны, составе лунного грунта и проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
Кроме того, ученые рассчитывают, что аппарат проведет эксперимент, который покажет, смогут ли расти растения в условиях более низкой гравитации, а также соберет данные о наличии воды на Луне.
"Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Прямая связь между зондом и Землей невозможна, так как между ними находится Луна, однако за передачу сигнала с "Чанъэ-4" отвечает спутник-ретранслятор "Цюэцяо", успешно запущенный в июне.