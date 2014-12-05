Космический корабль Orion вышел на околоземную орбиту

Многоразовый космический корабль Orion 5 декабря 2014 года вышел на околоземную орбиту. Об этом в Twitter
сообщает НАСА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
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На орбиту корабль вышел примерно через 20 минут после старта. Его туда вывела ракета-носитель Delta IV, запущенная с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Примерно через полтора часа после старта аппарат окажется уже на высокой орбите – около 5,8 тысячи км до Земли, что более чем в 14 раз выше орбиты МКС. Еще через два часа Orion начнет возвращение на Землю.
В плотные слои атмосферы Orion, как ожидается, войдет со скоростью до 32 тысяч км/час. Капсула корабля при этом разогреется до 2,2 тысячи градусов Цельсия. Основной целью полета является тестирование систем корабля Orion, который окажется в экстремальных условиях.
По дизайну корабль Orion напоминает аппараты Mercury и Apollo, которые США использовали до 1970 годов. Общая масса Orion превышает 20 тонн, а его грузовой модуль конусообразной формы имеет высоту более трех метров с диаметром основания около пяти метров. Orion способен транспортировать до шести астронавтов; объем его жилого пространства равен примерно девяти кубическим метрам.
Сам корабль американцы планируют использовать для полетов на Марс: в 2021 году НАСА собирается c участием Orion и сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) направить своих астронавтов уже к Красной планете.