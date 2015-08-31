Космический корабль "Союз ТМА-18М" установлен на стартплощадке Байконура

Технологии
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Чингиз Майсеитов
Фото Kazpravda.kz
На "Байконуре" Космический аппарат "Союз ТМА-18М", на котором казахстанец Айдын Аимбетов в составе международного экипажа отправится на МКС, выведен стартовую площадку, передает корреспондент Kazpravd.kz.

По словам представителя Центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники, главного специалиста по двигательным установкам 1-й 2-й и 3-й ступеней Ришата Латыпова, все подготовительные работы завершены.

"Все основные работы проведены сейчас идут заключительные операции, все расчеты системы управления, двигательные расчеты, телеметристы производят стыковку. После вывода ракеты космического назначения на старт, будет проводиться первый стартовый день, потом будет резервный день. И второго сентября будет произведен пуск космического аппарата. В общем в работе расчета участвует около 700 человек", – рассказал Ришат Латыпов.

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Космический аппарат уже готовится около двух месяцев, а ракетоноситель около трех недель. Для того чтобы довести аппарат до места старта уходит около полутора часов.

Напомним, Айдын Аимбетов, в составе экипажа "Союза" с россиянином Сергеем Волковым и датчанином Андреасом Моргенсеном, отправится на орбиту 2 сентября с Байконура. Ожидается что Аимбетов на Землю вернется через 10 дней после запуска. Глава государства Нурсултан Назарбаев уже пожелал казахстанскому космонавту удачного полета.



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