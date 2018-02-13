Мне интересно, какая рубашка под скафандром у манекена за рулем электромобиля Tesla Roadster, парящего на гелиоцентрической орбите, которая пройдет рядом с Красной планетой? Напомню, что, кроме Starmanа, в электрокар положили книгу Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», полотенце и на приборной панели закрепили таб­личку с надписью Don’t Panic. А чтобы пилоту за рулем «не было скучно», ему поставили композицию Space Oddity («Космический курьез») Дэвида Боуи, где есть слова «репортеры интересуются, чьи рубашки вы носите».Сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, запущенную с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в американском штате Флорида, называют самой мощной из всех носителей на планете. Однако в качестве полезной наг­рузки использовали всего лишь четырехместный спортивный электромобиль, заявленный как самый быстро разгоняющийся.Но вернемся к песне британского музыканта. Пять лет назад астронавт Канадского космичес­кого агентства Крис Хэдфилд выложил на YouTube кавер-версию на Space Oddity, сделав первое музыкальное видео, снятое в космосе. Капитан экипажа Меж­дународной космической станции на протяжении всего своего пребывания на борту МКС снимал на видео проводимые там эксперименты, знакомил нас с бытом обитателей станции, отвечал на вопросы в социальных сетях. Космический странник показывал, как чистят зубы на орбите, объяснял, как ведут себя слезы в невесомости. Первый канадец, совершивший выход в открытый космос, и единственный гражданин Страны кленового листа, работавший на станции «Мир», активно популяризировал свою профессию. Ведь не секрет, что межпланетные путешествия в наши дни не сильно манят молодежь.А вот когда Space Oddity вышла на отдельном сингле в 1969 году, увлечение космосом было повсеместным, имена космонавтов и астронавтов были у всех на ­слуху. Хотя основная масса землян очень смутно представляла себе путь освоения межзвездного пространства. Костюмы персонажей фильмов тех лет о космосе, их диалоги и поведение у сегодняшнего зрителя вызывают улыбку. А тексты песен о далеких планетах всегда отличались своей наивной простотой. «Лирики» того времени явно отставали от «физиков».Пластинку с песней Space Oddity британский музыкант выпустил за месяц с небольшим до того, как экипаж «Аполлона-11» во главе с Нилом Армстронгом высадился на Луну. Очень скоро композиция стала популярной, потому не случайно выбор Криса Хэдфилда пал на нее.Запуск Falcon Heavy был тестовым, то есть инженеры не ставили целью доставить на орбиту спутник, полезной нагрузкой стал личный автомобиль Илона Маска. Конечно, за всю историю космонавтики в межзвездное пространство люди отправляли самые разные предметы, и не все из них можно использовать в интересах исследований космоса. По словам автора идеи, многие не понимают, зачем было нужно отправлять автомашину в космическое путешествие, да еще по направлению к Марсу. Для этого нет никакого конкретного повода, говорит он, это делается просто для того, чтобы вызвать интерес у общественности.Видео, отснятое в Центре управления полетами, которое основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter, за короткое время посмотрели более 1,5 млн человек. При просмотре становится понятно, что видеокамера расположена за спиной Starmanа, усаженного за руль авто, и в момент записи элект­рокар был повернут в сторону нашей планеты. Разработчики Falcon Heavy утверждают, что носитель, выведший в космическое пространство электромобиль, способен доставить порядка 64 тонн груза на низкую опорную орбиту и около 17 тонн на Марс.