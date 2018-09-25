​«Космическое» взаимодействие

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Ботагоз Искакова

Об этом на международной конференции в Астане «Перспективы партнерства Казахстана и Узбекистана в новых геополитических и геоэкономических условиях» сообщил директор департамента международного военно-технического сотрудничества Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Асланбек Сырланов. Он уточнил, что спутниковая группировка позволит участникам проекта получать снимки с высокой оперативностью в течение суток.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан намерены создать совместный спутник связи на геостационарной орбите для обслуживания территории своих стран.

Глава департамента Министерства оборонной и аэрокосмичес­кой промышленности подчерк­нул, что взаимодействие было активизировано после того, как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Узбекистан в сентябре 2017 года. Тогда было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

– За прошедший период состоя­лось 15 совместных встреч, мы показали нашим коллегам предприятия, которые расположены в Алматы, Астане и Уральске. Проведено заседание первой рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. Есть намерение расширять контакты в сфере оптико-электронных средств, автомобилей и вооружений, сервиса авиационной техники, поставки катеров, оборудования и различных боеприпасов, в области модернизации системы вооружений, – добавил Асланбек Сырланов.

Состоялись переговоры по презентации казахстанских возможностей космических систем связи дистанционного зондирования Земли. Одним из реализованных проектов в этой сфере стало соз­дание геопортала между государственным комитетом Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и АО «НК «Казахстан гарыш сапары».

В свою очередь директор департамента стран СНГ Минис­терства иностранных дел РК Валихан Туреханов отметил, что объемы взаимной торговли между Казахстаном и Узбекистаном имеют неуклонный рост. По итогам 7 месяцев нынешнего года товарооборот между двумя странами вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По итогам прошлого года товарооборот достиг 2 млрд долларов, тем самым показав рост 31% по сравнению с 2016-м. Дип­ломаты убеждены, что такая динамика позволит уверенно достичь поставленной главами государств задачи по увеличению объема торговли до 5 млрд долларов к 2020 году.

В динамике отношений между странами Центральной Азии происходят важные изменения. Сегодня этот процесс получает существенный импульс и открывает новые возможности в развитии регионального сотрудничества. Узбекистан выражает намерение укрепить свои отношения со всеми странами регио­на. Эта стратегия находит поддержку со стороны Казахстана, выступающего за активизацию диалога и усиление кооперационной парадигмы в ЦА.

В Астане 15 марта 2018 года состоялась встреча лидеров государств Центральной Азии, на которой были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия и многостороннего сотрудничества, направленные на обеспечение устойчивого развития и безопасности.

2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане. Это даст дополнительный импульс нашим странам для расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Организаторами прошедшей в Астане международной конференции стали Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК, Институт стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте РУ, Представительство Фонда им. Фридриха Эберта (ФРГ) в Астане. В работе мероприятия приняли участие руководство и эксперты ИСМИ, представители научно-академических и экспертно-аналитических сообществ Казахстана, депутаты Парламента РК, представители центральных государственных органов, узбекского этнокультурного центра и другие.

В рамках конференции состоя­лась официальная церемония подписания обновленного Меморандума о взаимопонимании между КИСИ и ИСМИ.

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