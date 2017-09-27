Космическую станцию на Луне построит Россия совместно с США
Россия вместе с США примет участие в создании окололунной станции в рамках проекта Deep Space Gateway. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. Первые модули окололунной космической станции могут быть выведены в 2024–2026 гг., сообщает vedomosti.ru.
"На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии – Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 гг.", – сказал Комаров. По его словам, участие в проекте могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.
Cамым важным вопросом было определение объемов финансирования госпрограммы развития российских космодромов до 2025 года.
Комаров рассказал, что главы космических агентств России и США в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц. Российская сторона планирует создать от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей. В "Роскосмосе" также предложили использовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса. Директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что кроме шлюзового модуля Россия может разработать для новой станции жилой модуль.
Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что на данном этапе конкретный состав технологического, а также финансовых вкладов всех участников создания Deep Space Gateway не определен и будет обсуждаться на следующем этапе переговоров.