Космодром Байконур приостанавливает пуски – СМИ

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Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, сообщил Ria.ru источник на космодроме.
По состоянию на сегодняшний день Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять – с космодрома Байконур, три – с Плесецка и один – с Восточного.
Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США – 18.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", – сказал собеседник.
На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.
На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря – еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.
По состоянию на сегодняшний день Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять – с космодрома Байконур, три – с Плесецка и один – с Восточного.
Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США – 18.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", – сказал собеседник.
На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.
На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря – еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.