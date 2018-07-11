Технологии

Космодром Байконур приостанавливает пуски – СМИ

Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, сообщил Ria.ru источник на космодроме.

По состоянию на сегодняшний день Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять – с космодрома Байконур, три – с Плесецка и один – с Восточного.

Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США – 18.

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", – сказал собеседник.

На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.

На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря – еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.

Популярное

Все
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Google теперь способен переводить 1000 языков мира
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Адеми Серикбай впервые в истории казахстанского спорта стала призером Кубка мира по фехтованию
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Какие изменения ждут школьную форму
Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров проверил готовность к выборам Павлодарской и Акмолинской комиссии
"Астана" завоевала золото Казахстана по футболу-2022
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Технологии
Google теперь способен переводить 1000 языков мира
Правительство , Технологии , Цифровизация
Новый праздник появился в Казахстане
Происшествия , Технологии
Упавший в Улытауской области фрагмент ракеты неопасен – Мин…
Технологии , В мире
Илон Маск возглавил Twitter – СМИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]