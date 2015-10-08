«Космодром» мастерства Свежий выпуск 457 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В галерее «Айна» областной библиотеки им. С. Торайгырова открылась выставка фотоклуба «Орион», которую члены фотографического общества посвятили его 45-летию.

В экспозиции размещены снимки 70–80-х годов 27 авторов первого поколения орионовцев. В эти годы еще продолжался век «серебряной фотографии», в арсенале которой были только черно-белые краски. Однако мастерство авторов, их взгляд на то, что запечатлено в кадре, позволяет представить всю палитру изображения и, как было сказано на выставке, «берет за душу» людей. Тем более что новое поколение фотографов и зрителей Павлодара практически их не видело. Вернисаж стал новым знакомством с неизвестным «Орионом» того периода, ручной печати самих авторов.

Снимки на вернисаже сделаны людьми разного возраста и профессий, объединенными в «Орионе» одним страстным увлечением – фотографией.

…Известный в республике фотохудожник, автор десятков альбомов, персональных выставок в Павлодаре, Астане, Алматы и в Германии Александр Пархоменко рассказал, как еще школьником он пришел в фотоклуб и какое значение в формировании его творчества и выбора профессии сыграло общение с председателями правления фотоклуба «Орион» – композитором Артуром Меттусом, педагогом и талантливым фотохудожником Едыге Ниязовым.

А старейший член фотоклуба Борис Краснянский благодарен «Ориону» за возможность изучить фотографическое дело, представлять свои работы на выставках, делиться с помощью фотографии своими чувствами и мыслями. Фотоклуб в те годы проводил постоянные клубные выставки и фотоотчеты его членов, на которых был виден творческий рост каждого.

«Орион» родился в теперь уже далеком 1970 году, а помогал его становлению областной совет проф­союзов. Павлодарские фотографы-любители участвовали во всесоюзных и международных выставках и конкурсах. В 1980 году клубу было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

С 1994 до 2003 «Орион» несколько изменил режим работы, но фотоклуб продолжал организовывать выставки, в 2004-м клуб объявил о своем возрождении, основанном на традициях и наследии старого «Ориона».

Без преувеличения можно сказать, что павлодарская школа фотографии, имеющая свое неповторимое лицо, неразрывно связана с павлодарским фотоклубом. Он изначально установил высокую планку признания фоторабот и является для сегодняшних мастеров фотографии не только своего рода эталоном, но и космодромом творческого взлета.



