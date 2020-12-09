Космонавт сфотографировал пылевую бурю в Казахстане из космоса

Общество
Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер МКС Олег Артемьев выложил фотографию пылевой бури в Казахстане, сделанную с МКС, в Instagram, передает Kazpravda.kz.
"У космонавтов, побывавших на Международной космической станции, часто спрашивают, виден ли тот или иной объект, или то или иное явление из космоса. Вчера вы убедились, как явно видны с борта МКС величественные пирамиды Гизы, а сегодня предлагаю вам посмотреть, как выглядит с расстояния около 400 км от Земли пылевая буря на Каспии (Казахстан)", – подписал фотографию космонавт.
Отметим, Олег Артемьев регулярно выкладывает на своих страницах в социальных сетях фотографии известных мест и городов с МКС.
Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира.
"У космонавтов, побывавших на Международной космической станции, часто спрашивают, виден ли тот или иной объект, или то или иное явление из космоса. Вчера вы убедились, как явно видны с борта МКС величественные пирамиды Гизы, а сегодня предлагаю вам посмотреть, как выглядит с расстояния около 400 км от Земли пылевая буря на Каспии (Казахстан)", – подписал фотографию космонавт.
Отметим, Олег Артемьев регулярно выкладывает на своих страницах в социальных сетях фотографии известных мест и городов с МКС.
Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира.