Космонавты МКС выйдут в открытый космос

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

"По предварительным данным, открытие выходного люка запланировано на 17:59 мск, закрытие – на 00:15 мск 19 августа". Расчетная продолжительность выхода в открытый космос составляет 6 часов 16 минут, – уточнили в ЦУПе.

В центре рассказали, что в этот раз деятельность за пределами МКС будет в основном носить научную направленность. Артемьев и Скворцов выполнят монтаж научной аппаратуры оборудования по эксперименту "Экспоуз-Р", возьмут пробы мазков с иллюминатора в рамках эксперимента "Тэст", снимут панели эксперимента "Выносливость" и третьего контейнера "Биориск", проведут фотосъемку экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности орбитальной станции. Кроме того, космонавты выполнят ряд других технических операций.

Также Артемьев запустит российско-перуанский наноспутник "Часки-1". Как рассказал на предполетной конференции сам космонавт, процесс ручного запуска аппарата был тщательно отработан на Земле. "Эта операция достаточно простая: когда мы выйдем в открытый космос, Александр мне передаст спутник, и я его пущу в свободное плавание", – сказал Артемьев.

Остальные члены экипажа МКС: россиянин Максим Сураев, астронавты NASA Стивен Суонсон, Грегори Уайсман и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст – будут страховать своих коллег с борта станции.