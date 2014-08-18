Космонавты МКС выйдут в открытый космос

Технологии
701

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

"По предварительным данным, открытие выходного люка запланировано на 17:59 мск, закрытие – на 00:15 мск 19 августа". Расчетная продолжительность выхода в открытый космос составляет 6 часов 16 минут, – уточнили в ЦУПе.

В центре рассказали, что в этот раз деятельность за пределами МКС будет в основном носить научную направленность. Артемьев и Скворцов выполнят монтаж научной аппаратуры оборудования по эксперименту "Экспоуз-Р", возьмут пробы мазков с иллюминатора в рамках эксперимента "Тэст", снимут панели эксперимента "Выносливость" и третьего контейнера "Биориск", проведут фотосъемку экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности орбитальной станции. Кроме того, космонавты выполнят ряд других технических операций.

Также Артемьев запустит российско-перуанский наноспутник "Часки-1". Как рассказал на предполетной конференции сам космонавт, процесс ручного запуска аппарата был тщательно отработан на Земле. "Эта операция достаточно простая: когда мы выйдем в открытый космос, Александр мне передаст спутник, и я его пущу в свободное плавание", – сказал Артемьев.

Остальные члены экипажа МКС: россиянин Максим Сураев, астронавты NASA Стивен Суонсон, Грегори Уайсман и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст – будут страховать своих коллег с борта станции.

Популярное

Все
Зоозащитники бьют тревогу
Расстались с миллионами
Игры номадов
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Опасайтесь пирамид!
Как город лечить будем?
Ода бессмертной любви
Помогать по зову сердца
Из «зоны» доступа
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Большой и светлой дороги!
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Весна подарит вдохновение
120 семей справили новоселье в Ленгере
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Установлен безвизовый режим
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
В рамках форвардного закупа
Дан старт акции «Рабочий – это очень!»
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Число заказчиков растет
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома»
Инновационную юрту создают студенты в Шымкенте
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел…
Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]