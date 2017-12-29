Космонавты на МКС смогут 15 раз встретить Новый год

В мире
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Космонавты, несущие вахту на борту Международной космической станции (МКС), смогут встретить Новый год 15 раз, передает РИА-новости со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

Космонавты Роскосмоса, астронавты NASA и JAXA первый Новый 2018 год встретят над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией.

"По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш, встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 16:26 мск. Совершая космический полет, станция 15 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил праздник", – отмечается в сообщении.

Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18:00 мск над территорией Австралии (00 час. 00 мин. в Токио), далее – 1 января 2018 года в 00:00 мск над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8:00 мск над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9:00 мск над Австралией (00.00 минут в Хьюстоне).

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:02 мск 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

По Гринвичу 1 января 2018 года (03:00 мск) на станции наступит, когда трасса полета Международной космической станции пройдет над Мысом Горн.

В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хай, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.

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