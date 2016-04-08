​Космос как предчувствие

На деле все оказалось не так просто. Сергей Королев, руководитель и создатель первых космических программ, изначально ставил перед советскими исследователями две задачи – первыми не только выйти в космос, но и покорить Луну. Еще в январе 1959 года с военного полигона Тюратам успешно стартовала новая трехступенчатая ракета-носитель «Восток», созданная в КБ Королева. Она вывела на траекторию полета к Луне первую автоматическую станцию, которая после 34 часов полета прошла в 6 км от цели. При этом была достигнута вторая космическая скорость, что открывало дорогу в далекий космос. Поэтому Сергей Королев одновременно начал работать как над подготовкой первого полета человека вокруг Земли, так и над новым космическим кораблем, предназначенным для полетов к Луне. Лунная программа получила название «Н-1», на ее осуществление отводилось 7 лет.

Почти тогда же о начале работы над проектом «Аполлон» заявили США. Воп­рос первенства в этом был равнозначен престижу государства, поэтому началась настоящая битва за Луну. Но 14 января 1966 года во время хирургической операции умер Сергей Королев. После его ухода для советской космонавтики наступил «черный период».

Место Королева занял Василий Мишин, имевший меньше опыта и личных связей, что сказалось на качестве работ. Как свидетельствуют очевидцы, он не обладал той магнетически действую­щей уникальной харизмой Королева, одно присутствие которого вселяло в людей оптимизм. В конце 1966 года про­шли первые испытания новой серии ракет «Союз». Сразу выявилось большое количество неполадок. Тем не менее работы продолжались. 7 февраля 1967 года на орбиту вышел «Союз», получивший обозначение «Космос-140». Но во время его спуска прогорело теплозащитное днище спускаемого аппарата, он упал в Аральское море.

23 апреля 1967 года в космос отправился «Союз-1» с Владимиром Комаровым на борту. На околоземной орбите он должен был состыковаться со стартующим на следующий день «Союзом-2». После выхода на орбиту у корабля не раскрылась солнечная батарея. Старт «Союза-2» был отменен, а «Союз-1» решили посадить досрочно. Из-за отказа автоматики Комарову пришлось сажать корабль вручную, но во время спуска в атмосфере не раскрылся тормозной парашют. Космонавт погиб.

Стало понятно, что американцы могут первыми долететь до Луны. Тогда члены трех «лунных экипажей» – Алексей Лео­нов и Олег Макаров, Валерий Быковский и Николай Рукавишников, Павел Попович и Виталий Севастьянов – обратились с письмом в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить им лететь на Луну, невзирая на постоянно происходящие аварии. Но руководство страны мудро решило не рисковать.

В итоге первыми на Луне в июле 1969 года оказались американцы. Правда, до сих пор ведутся споры, был ли этот полет на самом деле или это грандиозная мистификация. С 1970 года советская программа покорения Луны была закрыта, все материалы по ней засекречены. Но в середине 70-х годов и американцы вдруг свернули свою лунную программу. В общем, тайны Луны так до сих пор еще не раскрыты.