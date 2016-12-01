​Космос как предназначение

Сменивший суровую функцио­нальность МКС на интерьер начальственного кабинета третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов сох­раняет военную собранность и сосредоточенность. Вопросы решаются четко и быстро, «фронт работ» ответственный и инновационный – дистанционное зондирование Земли, наблюдение за планетой с орбиты, снимки со спутников. Прославленный полковник ВВС, Халық Қаһарманы и вице-президент национальной компании изучает программу пилотируе­мых полетов на Луну, чтобы бороться за право вновь выйти в космос в составе международного экипажа.

Звездный старт

Осенью прошлого года весь Казахстан наблюдал за полетом на Международную космичес­кую станцию третьего казахстанского космонавта. Старт с Байконура, стыковка с МКС, работа на орбите и возвращение. Флаг Казахстана, побывавший в космосе, Айдын Аимбетов в торжественной обстановке вручил Президенту.

– Вспоминая об этом полете, в первую очередь я должен отметить, что он бы не состоялся без политической воли и активной поддержки Президента ­Нурсултана Назарбаева, – отметил космонавт. – Пристальное внимание Главы государства, как конкретно к этому полету, так и к развитию отечественной космонавтики в целом, сделали возможным то, что Казахстан сумел стать одной из 9 стран мира, на долю которых приходится 3 и более покорителей космического пространства. На церемонии в Акорде Нурсултан Абишевич поздравил меня с высшим званием нашей страны – Халық Қаһарманы. Тогда он сказал, что полет третьего казахстанского космонавта – это новый старт для космического будущего Казахстана, что бросить вызов земному притяжению под силу только самым достойным и мужественным, что этот подвиг совершен во имя и для всего народа Казахстана. Я бы хотел все эти слова адресовать самому Президенту. Все то, что он делает для развития нашей страны, – это беспримерный подвиг служения народу. Я убежден, что истинный Халық Қаһарманы, истинный народный герой – это Президент.

Айдын Аимбетов подчеркнул, что все достижения Казахстана, связанные с космической сферой, – это результат деятельности Главы государства. И несмотря на то что вся работа Президента происходит на Земле, именно его с полным на то правом можно называть самым главным казахстанским покорителем космоса.

Третий казахстанский космонавт в составе интернационального экипажа отправился на Международную космичес­кую станцию. Полет начался 2 сентября 2015 года. «Союз ТМА-18М» с экипажем в составе командира корабля Волкова, бортинженеров Аимбетова и Могенсена стартовал в 7 часов 37 минут по московскому времени со стартового комплекса площадки № 1 – «Гагаринского старта» космодрома Байконур. Через два дня корабль состыковался с МКС.

– На орбите мы все были братьями, несмотря на различия в менталитете и характерах, – вспоминает Айдын Аимбетов. – Там мы общались между собой на некоем «галактическом языке», в котором были международные технические термины, слова из английского, русского, казахского. Помню, что, когда мы прибыли к МКС, начали переговоры, у меня вырвалось: «Ассаламалейкум, земляне!»

На орбите были проведены физические и физико-биологические исследования. Участники экспедиции изучали воздействие невесомости и радиации на организм человека, проводили эксперименты с «кулоновскими кристаллами», изучая свойства плазмы в невесомости, под действием магнитного поля. Также в рамках научной программы проводился мониторинг изменений в верхней атмосфере, состояния ледников в Восточном Казах­стане, изучение области шельфа Каспия, состояния Аральского моря и ряд других исследований. Результаты экспериментов теперь используют ученые в исследовательских институтах и лабораториях на земле.

Небо мечты

Для третьего казахстанского космонавта звездное небо было детской мечтой. Айдын Аимбетов провел детство в Талды-Кургане, городе, который называли жемчужиной Семиречья. Потом их семье пришлось попутешествовать по южным регионам Казахстана, отца – преподавателя автомеханики – направляли работать в различные училища и техникумы.

– Одно время мы жили в Чимкенте, потом в Чимкентской области, селах Кулан и Карабулак, потом снова вернулись в Талды-Курган, – рассказывает космонавт. – В нашем городе была размещена летная часть. Талды-Курган по тем временам был большим и красивым городом, летчики называли его в шутку «Талды-Париж».

Детство и юность рядом с авиабазой в какой-то степени предопределили выбор будущей профессии, но о покорении космоса Айдын Аимбетов задумался, еще будучи первоклашкой, благодаря своему отцу.

– Тогда было время коллективного труда, люди выезжали целыми организациями на сенокос, ночевали в поле, – вспоминает он. – В одну из таких ночей мы с отцом лежали на копне сена, смотрели в небо, на звезды. В это время пролетел болид, огненная черта прочертила ночное небо. Это было завораживающе и страшно. Отец объяснил мне тогда, что к нашей планете прилетают «гости» из космоса. Для меня тогда было удивительно и трудно понять, что Земля, которая казалась бескрайней, на самом деле – лишь шар в космосе, который вращается вокруг Солнца. А Солнце – лишь одна из звезд, которых много в космическом пространстве, расстояния между ними огромны и измеряются в световых годах.

Когда, будучи шестиклассником, Айдын Аимбетов вернулся в Талды-Курган, решение было принято. Он стал одним из лучших учеников средней школы № 20, окончив ее с золотой медалью. И, уже не сомневаясь в выборе будущей профессии, поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени Главного маршала авиации П. С. Кутахова, которое окончил в 1993 году по специальности «командная тактическая истребительной авиации» и получил квалификацию летчика-инженера.

С мая 1993 года он проходил службу в Военно-воздушных силах Республики Казахстан, был сначала летчиком, потом старшим летчиком, командиром авиационного звена на авиабазе «Барсы Жетысу» близ города Талдыкоргана. Освоил самолеты Л-39, МиГ-23МЛ, МиГ-27МД, Су-27. Стал инструктором парашютно-десантной подготовки.

Первое заявление о зачислении в отряд космонавтов ­Айдын Аимбетов подал в 1993 году, повторно – 5 мая 2001 года. К моменту отбора в отряд космонавтов он служил командиром авиационного звена на авиабазе близ города Талдыкоргана, имел более 470 часов налета и совершил свыше 360 прыжков с парашютом. Летом 2002 года, в рамках реализации российско-казахстанской договоренности о проведении совместного космического полета, прошел медицинскую комиссию в Институте медико-биологических проблем в Москве. 9 ноября 2002 года ­Айдын Аимбетов был рекомендован для включения в отряд космонавтов Республики Казахстан.

– Подготовка к космическому полету заняла не один год, – рассказывает космонавт. – Первоначально планировалось, что представитель Казахстана войдет в состав международного экипажа 3 сентября 2009 года. Уже был достигнут ряд ключевых договоренностей по этому вопросу, но по причине мирового экономического кризиса полет был перенесен. Тогда по приглашению Талгата Мусабаева я начал работать в структуре Казкосмоса, в декабре 2009 года принес присягу как государственный служащий и стал советником председателя Казахстанского национального космического агентства, – говорит Айдын Аимбетов.

В течение шести лет он работал по профильной специальности – возглавлял отдел информационно-образовательного обеспечения космических технологий в Институте космических исследований имени Султангазина, был заместителем директора Института космической техники и технологий при Национальном центре космических исследований и технологий Казкосмоса.

– Все это время я не терял на­дежды, что полет состоится, продолжал подготовку, получил в 2012 году статус космонавта-испытателя, – отмечает он. – И полет состоялся благодаря решению нашего Президента Нурсултана Назарбаева. При встрече с Президентом России Владимиром Путиным 9 мая 2015 года была достигнута договоренность о полете казах­станского космонавта в составе интернационального экипажа, и тогда уже было принято решение о продолжении подготовки.

Земля – настоящее, Луна – будущее

Сегодня, когда полет остался воспоминанием, третий казах­станский космонавт продолжает наблюдать за нашей Землей из космоса. Теперь «глазами» спутников дистанционного зондирования Земли.

– Прежде чем изучать другие планеты, необходимо навести порядок на своей, и блок космических технологий Казкосмоса представляет возможность дис­танционного зондирования Земли с орбиты, – рассказывает Айдын Аимбетов. – Эту работу выполняют два спутника – KazEOSat-1 и KazEOSat-2. Казах­станская система дистанционного зондирования из космоса начала действовать с 26 июня 2015 года.

Спутниковые снимки сейчас применяются по нескольким направлениям. Например, для обнаружения, ликвидации и предотвращения ЧС. Весной в период паводков система ДЗЗ позволяет отслеживать разливы рек, прогнозировать, какая местность может быть затоп­лена. Летом спутник может «увидеть» степные пожары и предсказать их распространение. Снимки из космоса необходимы в случае разлива нефти или незаконной вырубки леса, других фактов недобросовестного отношения к природе.

– Система ДЗЗ незаменима для сельского хозяйства. По снимкам, например, можно определить количество снега, скорость его таяния, насыщенность почвы влагой. На полях, которые были засеяны, по спектральному анализу можно определить, какие культуры какую дают всхожесть, составить прогноз на урожай, – рассказывает вице-президент «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Также, по его словам, система дистанционного зондирования помогает в разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Из космоса можно определить, в каком состоянии рудный горизонт, не вышла ли добыча за очерченную территорию. С помощью радиомет­рической интерференции определяется сдвиг, «проседание» земной поверхности до нескольких миллиметров, которое может возникнуть при разработке недр.

– С каждым годом растет интерес к космическому мониторингу, – отмечает Айдын Аимбетов. – Если в прошлом году мы предоставили около 5 миллионов квадратных километров космических снимков, то в нынешнем году за 10 месяцев – уже порядка 6 миллионов квадратных километров. Кроме того, в настоящее время обу­чено более 130 специалистов государственных органов на специальных семинарах, организованных «Қазақстан Ғарыш Сапары». Специалисты учатся тому, как проводить планирование съемки, какие снимки нужны, как правильно подавать заявку и как расшифровывать информацию.

Параллельно с кабинетной работой Айдын Аимбетов продолжает готовиться к космичес­ким полетам.

– Как космонавт, я с удовольствием выполню и второй полет, и третий, если выпадет возможность, – заявил он. – Сейчас мировые космические державы возобновили «лунную программу» и к 2025 году собираются осуществить пилотируемый космический полет к Луне, на ее поверхности создать научные исследовательские базы. Современные технологии это позволяют, вопрос только в цене. Скорее всего, это будет кооперация, сходная с МКС, которую строили 17 стран. Космонавты, экипажи уже готовятся, ракеты-носители и космические корабли разрабатываются. И если когда-то это было фантастикой, то в ближайшем будущем, меньше, чем через 10 лет, на Луне уже будет база. Это реальный шаг, и я бы в этой программе по­участвовал.

О «лунной программе» Айдын Аимбетов рассказывает с увлеченностью. Ведь на спутнике Земли нет атмосферы, не размножаются бактерии, не происходит окисление, и многие вещества тысячелетия остаются неизменными. Исследование Луны даст ученым возможность получить сведения об истории происхождения и трансформации космических тел, практически со времен «большого взрыва».

В ближайшие годы Луна принесет человечеству немало великих открытий и, может быть, станет промежуточным этапом для развития пилотируемых полетов к другим планетам. Активным участником этих событий станет и Казахстан, который подарил миру Байконур – первый космический причал Вселенной, откуда человек отправился за пределы земной атмосферы.