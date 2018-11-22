Костанаец погиб под колесами маршрутного автобуса

В Костанае по улице Абая на остановке "Школа милиции" водитель маршрутного автобуса совершил наезд на 37-летнего мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия, сообщает Kstnews.kz.
Как рассказала менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева, сотрудники скорой помощи, приехав на место происшествия, увидели под задним колесом автобуса мужчину. У него была тяжелая травма головы, которая была несовместимая с жизнью. Врачи констатировали его смерть.
"По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.