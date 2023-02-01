Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
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Валентина Мелехова
Форвардный закуп, подразумевающий выдачу Продкорпорацией аграриям кредитов под гарантии банков или СПК «Тобол» весной и возврат по обязательствам осенью в виде товара (пшеница, овес, подсолнечник и прочие культуры), пожалуй, самый востребованный вид поддержки среди костанайских товаропроизводителей. Все потому, что этот механизм позволяет фермерам получать взаймы так называемые «дешевые деньги», то есть под очень низкий процент. Ведь посевные работы – дело довольно затратное, и не всем хозяйствам оно по карману. Так вот, в прошлом году выделенных средств хватило даже не всем желающим.