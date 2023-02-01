Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать

– Форвардный закуп сельхозпродукции Продкорпорацией – очень хороший вариант поддержки аграриев. Деньги, выделенные по этому механизму, уходят влет. Проблема заключается лишь в том, какую цену установит продовольственная контрактная корпорация осенью. Надо сказать, что споры на этот счет идут каждый год. Но если сделать анализ по 2022-му, то те, кто воспользовался форвардным закупом, оказался в выигрыше. Потому что осенью Продкорпорация закупала пшеницу от 121 до 126 тысяч тенге за тонну в зависимости от качества зерна, а после того, как закупила нужный объем и ушла с рынка, цены рухнули, и на сегодняшний день за тонну дают не более 105 тысяч тенге, – пояснил директор Ассоциации товаропроизводителей Костанайской области Владимир Дранчук.

Однако, чтобы получить такую помощь, сельхозтоваропроизводителям приходится изрядно помотать себе нервы, бегая по инстанциям и доказывая состоятельность. Как оказалось, на местах госорганы вместо поддержки создают препоны, из-за чего участие в форвардном закупе для некоторых хозяйств остается несбыточной мечтой. С такими трудностями в прошлом году столкнулся и директор КХ «Иван» Виталий Белого.

– У нашей семьи два крестьянских хозяйства. И заявки на получение займов по форвардному закупу мы подавали на оба КХ. Однако финансирование получило только одно, да и то с горем пополам. А проблема заключается в том, что Продкорпорация не выдает кредит, пока не получит подтверждение от акима района, в котором расположено КХ. Так вот акимат Карасуского района вместо заявленных «Бидай агро» 60 миллионов тенге по непонятным причинам одобрил только 10 миллионов. Нам пришлось побегать по инстанциям. После вмешательства региональной палаты предпринимателей районный акимат увеличил сумму вдвое – до 20 миллионов тенге, – рассказывает Виталий Белого.

Все помнят, какая ситуация наблюдалась прошедшей весной: из-за скачка курса доллара резко выросли цены на запчасти, семена, пестициды, удобрения... И средств у аграриев не хватало.

– Тогда мы обратились к акиму области, и только после этого нам выдали сумму в полном объеме. Другое же КХ так и осталось без финансирования. А ведь у меня хозяйства не имеют долгов и про­срочек, техника – новая, все в порядке. Просто акимат, если хочет, дает добро, а не хочет – не дает. Но самое интересное, что ни в одном законодательном документе не сказано, что акиматы должны давать свои поручения или рекомендации Продкорпорации при выдаче займов по форвардному закупу. Такое вот беззаконие получается. В этом году мы также планируем участвовать в форвардном закупе, но есть опасения, что вновь возникнут трудности, – говорит Виталий Белого.

Возможно, грядущей весной туго придется и другим сельхозтоваропроизводителям. И уже по другой причине. Закупив прошлой осенью пшеницу по приличным ценам, Продкорпорация не смогла реализовать ее в полном объеме, а значит, не смогла рассчитаться по долгам. Рынок ведь рухнул, а продавать дешевле, чем купил, конечно же, не вариант. Но деньги, которые выделялись на форвардный закуп, необходимо вернуть, чтобы запустить механизм по-новой, а вот как это сделать, пока неизвестно.

Так что сегодня Продовольственная контрактная корпорация сама испытывает финансовые трудности. Поэтому, в каком объеме будет форвардный закуп в нынешнем году, пока не совсем понятно. Как пояснил управляющий директор, член правления АО «Продкорпорация» Тобылбек Омаров, недавно побывавший с рабочей поездкой в Костанае, пока есть только предварительные цифры.

– Предполагается, что объем форвардного закупа составит порядка 50 миллиардов тенге. Кроме того, мы подали бюджетную заявку на выделение из резерва еще 70 миллиардов тенге. Если эти деньги выделят, то объем финансирования окажется на уровне прошлого года, – рассказал Тобылбек Омаров.

Пока это лишь планы. Как и новые правила, по которым будут выдаваться займы под будущий урожай. В этом году планируется внедрить коррективы в механизм финансирования аграриев. Продкорпорация прорабатывает несколько вариантов нововведений. В частности, предполагается расширить список закупаемых культур. К уже привычным пшенице, овсу, ячменю, гречихе, рапсу, подсолнечнику, льну и сое добавят кукурузу и рисовую крупу.

Еще одно новшество, пожалуй, самое непопулярное среди аграриев, касается финансовой стороны. Продовольственная контрактная корпорация намеревается взимать с фермеров комиссию за использование заемных денег.

Вообще-то эта комиссия существовала всегда, но товаропроизводители работали по нулевой ставке, поскольку эту нагрузку Продкорпорация брала на себя. Сейчас в связи с финансовыми трудностями у предприятия нет такой возможности. Впрочем, внед­рено это новшество будет лишь в том случае, если бюджет не выделит деньги на форвард­ный закуп, и их придется брать в банке.

А вот костанайские сельхозтоваропроизводители уверены, что и проблему финансирования форвардного закупа, и вечные «ценовые» споры осенью можно решить совсем иначе.

– Мы предлагали Минсельхозу свой механизм. Он заключается в том, чтобы убрать субсидии за минеральные удобрения, за гербициды, за семена, в общем, все, кроме инвестсубсидий, а эти денежки направить на субсидирование за реализованную продукцию. То есть продал я зерно Продкорпорации, получил субсидию, продал на переработку на мельницу, получил субсидию. Это позволит и для внутреннего рынка удешевить сырье, и Продкорпорация сможет устанавливать выгодные для себя цены, чтобы не прогадать, и аграрии не пострадают, – считает Владимир Дранчук.

В Минсельхозе предложение костанайцев хоть и посчитали любопытным, но в разработку не взяли. Между тем этот вариант кажется самым оптимальным, особенно сегодня – на фоне убытков, которые Продкорпорация получила по итогам прошлого года. Так что, как сложится форвардный закуп нынешнего года, – вопрос пока открытый, а ведь до весны осталось всего ничего...