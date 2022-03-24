Связано это с введением 9 марта текущего года Российской Федерацией запрета на вывоз определенных продовольственных товаров и товарно-материальных ценностей. В частности, речь идет об экс­порте семян. В список вошли пшеница, рожь, ячмень и кукуруза. Не разрешается вывозить из России и сельхозтехнику, а также запчасти к ней.

Нельзя сказать, что костанайские аграрии очень уж зависят от этих российских товаров. В области имеются свои семеноводческие хозяйства и опытные станции, да и сельхозмашины в регионе выпускают. Здесь скорее проблема финансового характера, поскольку ранее продавцы и местные земледельцы успели законтрактовать в РФ около шести тысяч тонн семян, попавших под запрет на вывоз.

– Данные вопросы были подняты нами перед Министерством сельского хозяйства РК. Сейчас они обсуждаются в Моск­ве представителями правительств Казахстана и Российской Федерации. В отношении нашей страны предусматривается действие разрешительного порядка вывоза, но процедура не совсем отработана, – пояснил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Для проведения посевной костанайским аграриям необходимо 530 тыс. тонн семян, весь объем имеется в наличии. Семена прошли лабораторные испытания, установлено, что более 90% из них относятся к первому классу.

В текущем году планируется также довести до 5% уровень обновления сортов. Для этого наряду с семенами пшеницы отечественной селекции потребуются и зарубежные, такие как Боевчанка, Тобольская, Уралосибирская, Тризо, Ликамеро и другие.

– В виде господдержки на развитие семеноводства выделяются средства, в текущем году приобретение семян было просубсидировано на сумму в 1,7 миллиарда тенге. Дополнительно по ходатайству области из республиканского бюджета на эти цели планируется ассигновать еще 1,1 миллиарда тенге, – сообщил Арман Абенов.