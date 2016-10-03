Костанайский органический лен пользуется спросом за рубежом

Экономика
Ботагоз Балтабаева
Фото с сайта roxelly.com
Костанайский органический лен уходит на экспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

В одном из хозяйств села Федоровка Костанайской области выращивают коричневый и золотой лен. Вся продукция, которую здесь производят, отправляется в Китай или в европейские страны. Только в прошлом году отсюда за рубеж отправили  около 2 тысяч тонн льняного масла. Причина высокого спроса отечественной продукции иностранцами заключается в  том, что хозяйство полностью отказалось от использования химикатов. Федоровчане получили сертификат на производство органической продукции. По словам руководителя хозяйства Владимира Заверуха, иностранцы за их продукцией буквально в очередь выстраиваются.

"Органический лен, сколько бы мы его ни произвели, Европа все забирает, им всегда мало. Они требуют всегда много. Причем они, конечно, за него дают практически в 2 раза выше, чем за рядовой лен", – отметил Заверуха.

Кроме того, подобный экологически чистый лен и подсолнух выращивают пять хозяйств Федоровского района. Зарубежные партнеры частые гости на федоровских полях. Знакомятся лично с условиями выращивания и уборки культур. Льняное масло, произведенное на местном заводе, равно как и сырье, уходит на экспорт. Очередные цистерны готовят к отгрузке в Китай.

"Льна много засевается, и урожаи хорошие получаются. И это с учетом того, что на полях не применяют химию. Органическая продукция нас очень привлекает. Ведь это залог качества и здоровья населения. В Китае большой рынок, и такая продукция всегда пользуется спросом", – подчеркнул директор китайского маслозавода Гуо Янцзюнь.

Стоит отметить, что спрос всегда рождает предложение. Уже в ближайшие месяцы в Федоровском районе начнет работать еще более мощное предприятие по переработке масличных. Новый завод рассчитан на ежегодный объем производства до 250 тысяч тонн масла.

