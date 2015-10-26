Фото с сайта gazetamayak.kz
В селе Смайловка Тарановского района Костанайской области девятиклассник Раил Раис вместе с собакой отыскал и спас пенсионерку, просидевшую несколько дней в яме. Руководство отдела внутренних дел района наградило подростка благодарственным письмом и подарками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на местную газету "Маяк"
.
2 октября в местном Центре досуга чествовали сельских пенсионеров. Возвращаясь после праздника домой, одна из пенсионерок – 67-летняя Людмила Бикторова упала в яму. Ее отсутствие заметили лишь спустя 4 дня, поскольку женщина проживает одна.
Односельчане начали поиски женщины, в которых принял участие и Раил Раис вместе со своей собакой, немецкой овчаркой по кличке Тайсон. Утром на пятые сутки после пропажи мальчик и его четвероногий друг обнаружили женщину на дне бывшего погреба. Мальчик вызвал "скорую".
"Скорая помощь" доставила пенсионерку в районную больницу. Как сообщили медики, женщина находилась в шоковом состоянии, но обошлось без травм и обморожения. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно и находится у дочери в Костанае.
Поступок школьника не остался незамеченным, и руководство отдела внутренних наградило Раила, а также его родителей.