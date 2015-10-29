Костанайский школьник собрал кубик Рубика за 53,2 секунды на соревнованиях в России

Общество
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Фото: ng.kz
11-летний школьний из Костаная Роман Килиенко на соревнованиях по спидкубингу (скоростному собиранию кубика Рубика) "Уральская осень 2015", проходившем в Челябинске, показал лучшее время среди участников в возрасте до 15 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ng.kz.

"Турнир прошел в минувшие выходные в Челябинске, – рассказал Роман, – в нем участвовали 27 человек, в основном – уже взрослые, которые собирали кубик за 10, 20 секунд. Абсолютный победитель соревнований собрал кубик за 9 секунд. Я показал время 53,2 секунды, это было лучшее время среди детей до 15 лет. Приехав домой, в спокойной обстановке собрал кубик уже за 47 секунд. На сегодня мировой рекорд у Колина Бернса – 5,25 секунды".


На турнире Роман встретил Максима Чечнева, по видеороликам которого он учился собирать кубик Рубика.

"Максим умеет собирать кубик вверх ногами, под водой, он участвовал в различных шоу и соревнованиях, – рассказал о своем виртуальном учителе Роман Килиенко. – Теперь я хочу научится собирать кубик Рубика с закрытыми глазами, освоить кубики с гранями 4 х 4 и 5 х 5, научиться собирать одной рукой и даже ногами".

Отметим, перед соревнованиями Роман тренировался в скоростной сборке кубика Рубика всего лишь неделю.


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