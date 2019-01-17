Костанайского чиновника уволят за пьянку на работе

В Департаменте агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции состоялся Совет по этике, где рассмотрено дело в отношении руководителя Костанайской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Армана Жанзакова, а также его подчиненных, сообщает Inform.kz
.
Как стало известно, в Секретариат совета по этике поступил материал от Антикоррупционной службы по факту совершения Жанзаковым проступка, дискредитирующего госслужбу. Ему были предъявлены обвинения по фактам получения денег от представителя ТОО "Аян-Озат" Гандзия, индивидуальных предпринимателей Варданяна и Дерии, а также распитие спиртных напитков в комнате отдыха служебного кабинета со своими подчиненными, нецензурная брань, использование служебного автотранспорта в личных целях. Кроме того, Жанзаков показывал свой новый диплом и требовал от подчиненных за это подарки.
Согласно материалам Агентства, руководитель городского ведомства организовал застолье в связи с празднованием женитьбы сына, что подтверждается видеоматериалами и объяснительными участников дела. Жанзаков и его подчиненные не отрицали, вину свою признали. Но Жанзаков отрицает тот факт, что присвоил деньги от представителя ТОО "Аян-Озат" и предпринимателей.
Члены совета по этике рекомендовали к увольнению Армана Жанзакова. Его подчиненным наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора и неполного служебного соответствия.