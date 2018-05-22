Кости сотни убитых человек обнаружили в Дании

Археологи Орхусского университета (Дания) нашли 2095 костей на болотных угодьях Алкен-Энге в долине реки Иллеруп. Останки принадлежали людям, которые жили в I веке нашей эры и были убиты во время ожесточенного сражения между древними германцами и неизвестным противником. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.
Специалисты раскопали кости в озерных и торфяных отложениях в 2009-2014 годах на площади около 75 гектаров. Останки были приписаны как минимум 82 воинам, однако, по оценкам ученых, в армии насчитывалось от 380 человек. Это превышало численность населения любой деревни в регионе, поэтому в состав боевых групп вошли, скорее всего, молодые люди из разных поселений.
Исследования показали, что на костях имеются следы смертельно опасных травм, которые, вероятно, были получены в результате сражения. В пользу версии о битве говорят и результаты радиоуглеродного датирования, показавшие, что люди погибли почти одновременно. Также были найдены остатки оружия – мечей, копий, щитов и ножей.