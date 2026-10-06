Костюм «Агента 007» Дэниела Крейга продадут на аукционе

Костюм Джеймса Бонда, в котором Дэниел Крейг снимался в фильме «007: Координаты «Скайфолл», выставят на аукцион. Карточка лота была опубликована 6 октября на сайте аукционного дома Propstore Auction, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Серый костюм-двойку специально для картины создал американский дизайнер Том Форд, отвечавший за гардероб агента 007 в четырех последних фильмах франшизы с участием Крейга. Вместе с костюмом покупатель получит белую рубашку с французскими манжетами, серебристо-серый галстук и запонки.

«Скайфолл» был номинирован на пять премий «Оскар», что является рекордом для фильмов о Бонде. Костюм ранее был продан на аукционе Christie's», — следует из описания лота Propstore Auction.

Организаторы предварительно оценивают комплект в £20 - 40 тыс. Помимо костюма Бонда, на торги выставили редкие кинопостеры, реквизит со съемочных площадок и другие памятные предметы. Аукцион продлится до 27 октября.