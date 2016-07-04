Костюмированное шоу в исполнении каскадеров проходит в Астане

Культура
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Айнагуль Бекеева, Азамат Сыздыкбаев
В Астане в рамках празднования Дня столицы проходит конно-каскадерское шоу "Ат жалында", передает Kazpravda.kz.


Каскадеры группы Nomad stunts демонстрируют зрителям свое мастерство в метании копья, джигитовке, стрельбе из лука, сценического боя. Также посетители этноаула, который раскинулся на площади возле ТРЦ "Хан шатыр", могут увидеть в исполнении каскадеров национальные игры көкпар, қыз қуу, аударыспақ, теңге алу.

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Стоит заметить, что номадовцы приезжают на празднование Дня Астаны с 2010 года и каждый раз восхищают зрителей своими выступлениями. 

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"На этот фестиваль мы приезжаем каждый год. В основном мы показываем конные трюки, национальные игры. В прошлом году мы представляли эпизод исторической битвы, а в этом году – добавили исполнение трюков, которые мы выполняем в кинофильмах, и элементы национальных игр. Для участия в фестивале кочевой цивилизации "Тысячелетия вокруг Астаны" мы приехали в составе 16 человек, привезли 12 лошадей", – рассказал заместитель руководителя группы Nomad stunts Нурлан Алтаев.

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Выступления каскадеров проходят ежедневно с 3 по 7 июля три раза в день. Шоу не отменяют даже из-за дождя, который в столице не прекращается ни на день.

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"Из-за дождя мы передвигаем наше выступление, но все успеваем показать, чтобы никого не обидеть, – отметил Нурлан Алтаев. – Говоря в целом о фестивале, хочется отметить, что это по-настоящему праздник, демонстрирующий культуру кочевых народов. Он всегда вызывает приятные эмоции. И мы каждый год ждем его, чтобы приехать в Астану, потому что у нас не получается приехать на праздник, как гости. Мы ведь в основном на съемках, и очень часто они проходят за рубежом или где-нибудь в степях Казахстана: в Ушконыре, Чарыне, Капчагае".

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Программа конно-каскадерского шоу длится в среднем 15–20 минут.

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"Но длительность еще зависит от зрителей, их количества. Дневная программа может быть длиннее, чем последующие. Когда людей много, мы делаем программу еще насыщенней и дольше, добавляем трюки, потому что зрители порой не отпускают после основной программы, криками, аплодисментами поддерживают нас и просят показать что-то еще, и от их реакции мы сами "зажигаемся". Ребята иногда даже забываются и начинают по-настоящему играть в кокпар", – поделился каскадер.


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