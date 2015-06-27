Костюмы от талгарских кутюрье Свежий выпуск Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Открытое в 2008 году талгарское текстильное предприятие ТОО «Glasman» освоило передовые технологии по производству классической мужской одежды. Продукция местных швей отличается эксклюзивным дизайном, а по качеству не уступает лучшим зарубежным аналогам.

На фабрике трудится свыше 240 человек, многие из них прошли курсы повышения квалификации за рубежом. Привлеченные из Турции дизайнеры уже несколько лет подряд разрабатывают новые коллекции одежды под брендом Glasman. Производственная мощность объекта – свыше 150 тыс. изделий в год. Предприятие оснащено самым современным и высокотехнологичным швейным оборудованием. Каждое изделие проходит жесткий контроль качества, используются натуральные ткани и прикладные материалы.

Как сообщил директор ТОО Анвар Хилажев, в целях модернизации технологических линий взят кредит в сумме свыше 30 млн тенге. Получено госсубсидирование по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». В планах – увеличение объема производства и расширение поставок в страны ближнего зарубежья. Высокое качество и модный стиль – вот те критерии, которые компания ставит во главу угла.

Представительства ТОО «Glasman» успешно действуют в Астане, Алматы, Караганде, а совсем недавно бутик мужской одежды казахстанского производства открылся в одном из крупных торговых центров Москвы.

По словам директора филиала фонда «Даму» по Алматинской области Рината Талтусова, история талгарской швейной фабрики служит ярким примером развития малого бизнеса в нашей стране. Всего за несколько лет предприя­тие наладило выпуск не только классических мужских костюмов, но и школьной формы, которая пользуется большим спросом среди казахстанских детей.



