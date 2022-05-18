Костюмы знаменосцев Казахстана на Олимпиаде в Пекине вошли в коллекцию "Культурное наследие МОК"

Сегодня, 18 мая 2022 года, в Лозанне состоялась официальная передача Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на Олимпиаде Пекин-2022 Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz.

Соответствующий сертификат о передаче экспонатов в коллекцию «Культурное наследие Международного олимпийского комитета», который подписал лично президент МОК Томас Бах, получил НОК Казахстана.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине творение казахстанских мастеров вызвало сенсацию и было признано одним из лучших. Международное олимпийское сообщество оказалось под большим впечатлением от костюмов знаменосцев флага Казахстана – шорт-трекиста Абзала Ажгалиева и конькобежки Екатерины Айдовой.

Многие мировые СМИ восхитились образами, которые создали казахстанские дизайнеры. Авторитетная британская газета The Guardian после церемонии открытия Игр написала: «Казахстан победил в конкурсе костюмов». Американское издание The Insider признало, что «Екатерина Айдова поразила своим нарядом, украшенным классическим золотым орнаментом». Большое внимание нарядам уделили азиатские СМИ, в том числе ведущая национальная газета Японии Уomiuri, отметившая, что «Вслед за Олимпиадой в Токио красивые костюмы казахстанских знаменосцев стали самой обсуждаемой темой в Пекине».

В подтверждение высокой оценки костюма казахского батыра на Абзале Ажгалиеве и образа сакской царицы Томирис, который был воплощён в наряде Екатерины Айдовой, Олимпийский музей предложил включить костюмы в коллекцию «Культурное наследие Международного Олимпийского комитета» и организовать торжественную церемонию их передачи.

В этой коллекции собрано лучшее снаряжение спортсменов – оно наглядно показывает историю Олимпийских игр и их тесную связь с историей и культурой стран. Большую часть экспонатов подарили атлеты в ходе или после Олимпиад.

С этого момента костюмы знаменосцев Казахстана будут выставлены на обозрение посетителей «сокровищницы» мирового Олимпийского движения – главного музея МОК в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации.

Музей существует почти 30 лет, но начало коллекции было положено намного раньше – в 1915 году. Сейчас в музее бережно хранятся тысячи ценных экспонатов истории Игр. Ежегодно посмотреть на них приходят более 500 тысяч посетителей со всего мира. Таким образом департамент Культурного наследия МОК, сохраняя историю и традиции Олимпийских игр, объединяет спортсменов со всего мира.

В костюмы заложен глубокий смысл, передающий все аспекты национальной культуры. Золотой орнамент олицетворяет солнце, а декор «қошқар мүйіз» сочетается с растительным орнаментом, который образно показывает гармонию с окружающим миром, стремление к жизни, плодородие и изобилие. Центральный элемент мужского костюма – калкан, щит является символом мужества и силы.

Над элементами узоров дизайнеры работали совместно с Государственным музеем искусств имени Абильхана Кастеева, как и во время летних Олимпийских игр в Токио-2022.

Создательницей костюмов стала казахстанский дизайнер Виолетта Иванова, которая в прошлом году также работала над образами знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады в Токио. Компания Viled Group предложила талантливую команду Ивановой для пошива костюмов, и дизайнер и ее мастера в очередной раз превосходно справились с ответственным заданием.

«Союз спорта и моды уже давно покоряет мировые подиумы, а самые блистательные презентации проходят на Олимпийских Играх. Каждая страна-участница готовит уникальную коллекцию. Мы хотели сделать не просто красивые костюмы, а максимально наполнить их смыслом. Мы хотим видеть народ Казахстана процветающим, поэтому в основе орнамента – источник самой мощной жизненной энергии – Солнце и золотой цвет, который носят победители. Чёрный символизирует глубину и мудрость, а ещё он отсылает к «қара шаңырақ» – потемневшему со временем шаныраку, который передавали из поколения в поколение сотни лет. Для нашего ателье работа с олимпийской командой Казахстана навсегда останется самой трогательной и удивительной», – поделилась дизайнер костюма Виолетта Иванова.

На церемонии присутствовали также представители МОК Оливье Ниамки и Эдвард Кенсингтон. В коллекцию Олимпийского музея костюмы приняла Патрисия Рэймонд. Экспонаты передала олимпийская спортсменка Екатерина Айдова.

«С первых минут, как мы с Абзалом Ажгалиевым прибыли на Церемонию открытия зимних Олимпийских Игр в Пекине, мы поняли, что все внимание приковано к нашим нарядам. То, как на нас смотрели наши коллеги и зрители, доказывало, что наши образы всех покорили. Мы волновались, и в то же время нас переполняла гордость и восхищение. Я считаю, что команда мастеров создала шедевры. Когда наша культура и традиции представлены так достойно, чувствуешь особую гордость и поддержку. Сегодня я снова взволнована, потому что теперь эти невероятные костюмы продолжат знакомить людей из разных стран мира с уникальными традициями и историей казахского народа», – призналась Екатерина Айдова.

После церемонии передачи костюмов в Лозанне, Екатерина Айдова дала интервью для специального проекта Олимпийского фонда культуры и наследия «Words of Olympians», которое будет включено в архив МОК.