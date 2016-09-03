Косулю поймали на территории университета в Павлодаре

В центре Павлодара поймали дикое животное, которое бегало по территории одного из городских университетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Чтобы изловить перепуганную косулю, лесникам пришлось буквально играть с ней в догонялки. В итоге она застряла между прутьями железного забора, получив при этом несколько глубоких порезов. Попавшая в ловушку бедолага оказалась годовалой самкой. Ее отвезли к ветеринарам, чтобы зашить раны", – передает телеканал.
Как только косуля поправится, животное выпустят на волю. Специалисты не исключают, что оно оказалось в центре города, сбежав из частного сектора.
"Детенышем подобрали, кто-то дома содержал в неволе. По закону это запрещается – содержать в неволе животное. Это уже полиция будет наказывать за это. Это уголовная статья идет за содержание в неволе", – отметил директор Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.
