Котельная взорвалась на предприятии в Павлодаре

Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза.

Фото: pavlodarnews.kz

По информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО в районе Северной промзоны из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре станции скорой помощи, 42-летний мужчина с ожогами доставлен в горбольницу №1 Павлодара, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.

Состояние госпитализированного оценивается как тяжёлое, он получил ожоги головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей.

"Медики диагностировали у него ожог пламенем головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей 3А и 3Б степени 40-45%. А также термоингаляционный ожог (+10%), отравление продуктами горения. Состояние оценивается как тяжёлое", – говорится в сообщении областного управления здравоохранения.

В областном департаменте Комитета промышленной безопасности МЧС РК отметили, что создана комиссия для расследования.

"Взрыв котла не можем подтвердить, потому что он находится под завалами. Это станет известно, как только уберут завалы. Предварительно – взрыв газовоздушной смеси", – сказал руководитель ведомства Данияр Андасов.