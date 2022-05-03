Котельную три года ждать?

Жители Талгара жалуются на нерасторопность местных властей, обещавших построить им котельную.

Наступление теплых весенних дней не принесло большой радос­ти талгарцам, проживаю­щим в многоквартирных двух­этажных домах недалеко от центра города.

Дело в том, что на протяжении без малого 30 лет они вынуждены обходиться без централизованного отопления, обогревая свои квартиры кто чем может. Часть жильцов установила на балконах и в спальнях печки-буржуйки и топит дровами и углем. Другие включают зимой мощные обогреватели-тэны, за пользование которыми электросчетчик наматывает ежемесячно от 35 тыс. до 50 тыс. тенге.

Куда только ни обращались замерзающие люди все это время, пока в их жилищах царил «ледниковый период»! Строчили обращения акимам города, района, области, руководству местного филиала бывшей партии «Nur Otan», жаловались в Админист­рацию Президента.

В одном из ответных писем бывший заместитель акима области Серик Турдалиев сообщал, что строительство блочно-модульной котельной для трех многоквартирных домов по улице Павлова планируется начать во второй половине 2021 года. Однако эти и другие планы так и остались на бумаге.

И вот теперь горожане обратились с жалобой в редакцию «Казахстанской правды» как к последней инстанции.

Мы побывали в гостях у Аллы Морозовой, Толкын Иманбаевой, Елены Еськовой, Ларисы Грибуцкой и Ирины Быковой. Хозяйки показали нам свои «системы домашнего отопления», благодаря которым они выживают каж­дую зиму. По словам жильцов, в сентябре прошлого года после многочисленных сигналов SOS, направленных местным властям, с ними встретился аким Талгарского района Кайдар Абдыханов.

– Он обещал, что весной нынешнего года начнется строительство котельной, к которой подключат три наших дома, – рассказывает Алла Морозова. – Но вот уже скоро лето, а воз и ныне там. Никаким строительством не пахнет. Мы что, опять будем мерзнуть следующей зимой?! Доколе нам терпеть этот беспредел! Уже и газ бытовой провели, можно же и котлы отопительные установить.

К слову, данная проблема касается не только обратившихся в газету горожан: всего в райцент­ре насчитывается 28 двухэтажных домов, не подключенных к центральному отоплению.

Недавно инициативная группа жильцов вновь обивала пороги чиновничьих кабинетов в ­акимате Талгарского района, где им сказали, что нужно подавать бюджетную заявку, готовить проектно-сметную документацию, проводить госэкспертизу и конкурс по государственным закупкам. В общем, дали понять, что вопрос возведения котельной откладывается до лучших времен. При этом горожанам рекомендовали не поднимать шум и набраться терпения.

– А в районном отделе ЖКХ вообще сказали, что для маленьких двухэтажных домов невыгодно строить отдельные системы тепло­снабжения! – возмущается Елена Еськова. – Предложили даже нам самим как-то выходить из ситуации, решать свои проблемы. Но у нас нет денег на строительство котельной и прокладку труб!

– После прошлогоднего собрания с акимом района мы надеялись, что это последняя зима, которую нам предстоит провести без горячих батарей, – подключается к беседе Толкын Иманбаева. – Помню, пришла я домой такая окрыленная, обрадовала детей хорошей новостью! А сейчас вообще нет настроения и, главное, веры властям. Зачем было давать пустые обещания, обманывать?

Как сообщили жильцы «двух­этажек», по всем строительным и техническим нормам эксплуатация печей на твердом топливе в многоквартирных домах не разрешается. Это небезопасно. Талгарцы вынуждены идти на нарушения, иначе их «благоуст­роенное жилье» превратится зимой в ледяную избушку. И без того они часто простывают.

– Больше всего обидно, что за последние годы в Талгаре провели отопление в пятиэтажные дома, а про нас забыли, – говорит Ирина Быкова. – Мы не люди, что ли? Среди нас есть и пенсионеры, и молодые мамы с детьми-грудничками.

В общем, устав ждать обещанного, жильцы двухэтажных домов намерены выйти на митинг и даже перекрыть в знак протеста улицу Павлова, где они живут.

– Всякому терпению наступает предел, – говорят мои собеседники. – Может, хоть так на нашу проблему обратят внимание большие начальники и начнут что-то делать?!

…Мы обратились за комментарием к акиму Талгарского райо­на Кайдару Абдыханову, который пояснил, что строительство блочно-модульной котельной (БМК) для двухэтажек на улице Павлова должно было начаться осенью прошлого года. Проект планировалось осуществить в рамках программы государственно-частного партнерства.

– Но в связи со сменой руководства области в конце прошлого года это дело притормозили и первую очередь строительства таких котельных передали в райцентр соседнего Енбекшиказахского района, город Есик, – сообщил аким. – У них тоже много неотапливаемых многоквартирных домов. В результате наш проект БМК поставлен вторым в очереди. Областное управление ЖКХ обещает, что в текущем году после раздела области они вновь вернутся к этой теме и сообщат точную дату, когда будут устанавливать котлы. Лично для меня это архиважный вопрос. У нас в Талгаре 28 двухэтажных домов, которые надо подключать к системе теплоснабжения.