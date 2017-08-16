Котлеты из червей начнут продавать в Швейцарии

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В супермаркетах ряда городов Швейцарии появятся полуфабрикаты из мучных червей, сверчков и жуков, передает MIGnews.ru.
Как сообщает издание, на своем сайте крупнейшая швейцарская сеть супермаркетов СООР сообщила о планах начать продавать полуфабрикаты, сделанные из насекомых.
С 21 августа в Женеве, Базеле, Берне, Лозанне, Винтертуре, Лугано и Цюрихе на прилавках супермаркетов сети СООР появятся котлеты и тефтели, как минимум на 31% состоящие из мучных червей (личинка мучного хрущака) и сверчков.
"В рацион двух миллиардов людей в мире уже входят насекомые, они полезны для здоровья и органичны. Сверчки по вкусу напоминают курицу, а мучные черви имеют ореховый аромат. Они богаты белком, необходимыми витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами", – утверждают в COOP.
При этом число магазинов, присоединившихся к инициативе будет постепенно увеличиваться. Кроме того, планируется реализовать линейку продуктов из жуков. Полуфабрикаты изготавливает крупная компания - производитель продуктов из насекомых.
Как сообщает издание, на своем сайте крупнейшая швейцарская сеть супермаркетов СООР сообщила о планах начать продавать полуфабрикаты, сделанные из насекомых.
С 21 августа в Женеве, Базеле, Берне, Лозанне, Винтертуре, Лугано и Цюрихе на прилавках супермаркетов сети СООР появятся котлеты и тефтели, как минимум на 31% состоящие из мучных червей (личинка мучного хрущака) и сверчков.
"В рацион двух миллиардов людей в мире уже входят насекомые, они полезны для здоровья и органичны. Сверчки по вкусу напоминают курицу, а мучные черви имеют ореховый аромат. Они богаты белком, необходимыми витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами", – утверждают в COOP.
При этом число магазинов, присоединившихся к инициативе будет постепенно увеличиваться. Кроме того, планируется реализовать линейку продуктов из жуков. Полуфабрикаты изготавливает крупная компания - производитель продуктов из насекомых.