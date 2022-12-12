"Котлы были в состоянии металлолома" – аким ВКО об аварии на ТЭЦ Риддера

Энергетика
Елисеева Екатерина
корреспондент

По словам акима ВКО, из шести котлов два были в состоянии металлолома, а четыре - в худшем состоянии.

Фото: yk-news.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах после расширенного заседания Правительства высказался об аварии в Риддере, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты спросили главу региона, почему на момент аварии в Риддере не было полного освещения этой проблемы?

"Вы абсолютно не правы, видимо плохо дружите с социальными сетями, посмотрите, там достаточно много информации по Риддеру выходило. Еще раз повторю: в Риддере была критическая ситуация, и надо сказать прямо, что акимы и все местные исполнительные органы не имеют соответственных объективных полномочий, если речь идет о частном собственнике – он имеет особые условия", – ответил Ахметов.

По его словам, тем не менее, в результате принятых мер ситуация сейчас стабильная.

"На ТЭЦ Риддера шесть котлов, из них три среднего, и два высокого давления. На момент критической ситуации, действительно, было сложно, поскольку вся инфраструктура, крайне важная для существования любого теплоисточника, была доведена частными собственниками до крайне неудовлетворительного состояния. Более того, из этих шести котлов, два котла высокого давления были в состоянии металлолома. В них полностью отсутствовали кабельно-проводниковая продукция, системы управления и автоматики. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии. Поэтому мы приняли самые серьёзные меры, было привлечено свыше 150 работников разного рода структур", – разъяснил аким ВКО.

Также он отметил, что четвертый котел высокого давления был введен в работу, а на пятом продолжаются работы. Уже через неделю он тоже будет введен в эксплуатацию.

"Поэтому на сегодня состояние, будем так говорить, равновесия. Мы точно знаем, что обеспечим город теплом. В Риддере обстановка спокойная, аварийная ситуация ликвидирована. Сейчас мы работаем в режиме стабилизации. К глубокому сожалению, наш частник на сегодня задолжал два миллиарда тенге, в том числе и 700 миллионов тенге - тем компаниям, которые принимали участие в ликвидации этой аварии", – резюмировал Ахметов. 

 

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