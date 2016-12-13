​Коварная самонадеянность

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

По словам спасателей, в беду они едва не попали из-за собственной самонадеянности. Граждане проигнорировали предупреждения аварийно-спасательной службы об опасных и стихийных явлениях погоды и не отказались от поездок в ночь, несмотря на ухудшение погодных условий.

Из-за снега, метели, плохой видимости на трассе Екатеринбург – Алматы от Темиртау до границы с Акмолинской областью и от Караганды до Балхаша было введено ограничение движения. Несмотря на это, у поселка Осакаровка в снежном плену оказалось более 150 автомашин. Из них аварийно-спасательные службы ДЧС Карагандинской области совместно с местными исполнительными органами, дорожной полицией и дорожными организациями эвакуировали 55 человек, в том числе детей.

Эвакуированных разместили в районном культурно-досуговом центре. Вчера они продолжили путь.

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