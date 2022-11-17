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Коварный водопой

Андрей Кратенко

Из ледового плена замерзшего озера вызволяли косуль спасатели Северо-Казахстанской области.

Дикие животные пришли на водопой к озеру Сливному в Мамлютском районе. Шесть косуль по тонкому льду про­шли до полыньи и провалились. Это заметили местные жители и подняли тревогу.

«Мы не смогли сделать ничего другого, как только пробивать ледорубами дорогу к берегу, – сообщил пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев. – Они шли следом за спасателями. Спасти всех, к сожалению, не удалось. До берега дошли только две косули. Наши сотрудники работали в водолазных костюмах, условия были сложными, даже фото сделать было некогда».

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