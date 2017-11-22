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​Коворкинг предложили бизнесмены
Евгения Ермакова, Костанайская область

Бизнес-ярмарка в Костанае проходит в третий раз. В нынешнем году можно отметить тенденцию снижения среди участников числа тех, кто предлагает, к примеру, услуги по организации праздников. Зато больше стало производителей и продавцов, предлагающих товары для самых разных категорий покупателей.

К примеру, большой интерес вызвала кукольная мебель местного производства. Также впервые была представлена фирма, занятая выпуском мягкой и корпусной мебели. На ярмарке можно было купить одежду для собак, спортивный костюм, заказать портрет или приобрести набор отверток из шоколада. Конечно же, традиционно были представлены игрушки и украшения.

Как отмечают организаторы – представители клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» – главная задача ярмарки – коворкинг. Говоря простыми словами, обмен контактами, налаживание связей. На каждом столе можно было обнаружить визитки, буклеты, рассказывающие о бизнесе и представленном товаре. Практически у всех участников имеются странички в соцсетях, интернет-магазины.

– Уже третий раз участвую в этой ярмарке, – говорит Ирина Маметова. – Отличный способ найти новых клиентов и партнеров, посмотреть, что предлагают коллеги. Стимулирует, ибо хочется показать что-то новое, удивить.

Ирина шьет игрушки. Сегодня среди ее клиентов жители не только Костанайской области, но и других регионов Казахстана. Ведь расширение клиентской базы – также одна из целей ярмарки. Именно здесь можно увидеть своими глазами, что предлагают предприниматели Костанайской области. А линейка представленных товаров с каждым годом становится все шире.

Стоит отметить, что второй год мероприятие поддерживается государственным социальным заказом. В 2016-м проект был реализован в рамках конкурса мини-грантов, который разыграл областной ресурсный центр НПО. Нынче бизнес-ярмарка прошла в рамках областного форума работающей молодежи. 

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