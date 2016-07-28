​Ковровое изобилие

742
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сотни ковров самых разных моделей и расцветок представило ТОО «Бал Текстиль». Классический орнамент и модерн, однотонные и многоцветные, гладкошерстные и с высоким ворсом – на любой вкус и кошелек. Столь огромен выбор изделий по форме и размеру. Руководство предприятия, наладившего экспорт своей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, решило показать ковровое изобилие южанам, заодно предоставив возможность купить понравившиеся изделия по оптовым ценам.

– Наши ковры с недавних пор продаются в Европе, – рассказывает директор ТОО «Бал Текстиль» Талгат Исхаков. – Это стало возможным благодаря тому, что мы заключили договор со шведской компанией IKEA. Пока мы поставляем один из трех типов ковров, которыми заинтересовались на Западе. Они выполнены в красных тонах и имеют классический узор. Модельный ряд этого типа ковров представлен пятью размерами, самый большой из которых – два на три метра. Параллельно идет работа над освоением еще двух типов ковров, которые от нас ждет IKEA. Тем самым мы приблизимся к заветной мечте стать ведущим производителем ковров и ковровых изделий в мире.

ТОО «Бал Текстиль» является совместным казахстанско-турецким предприя­тием, на котором создано 235 рабочих мест. Оно вошло в Карту индустриализации, но в его создании нет бюджетного финансирования. Ковровая фабрика полностью построена на частные средства. Первая в стране ковровая фабрика уже довела объем производства до 80% от проектной мощности, и сейчас ежемесячно с конвейера предприятия сходит 200 тыс. кв. м изделий. В прошлом году компания выпустила 2 млн 200 тыс. кв. м продукции.

Предприятие изготавливает ковры и ковровые изделия из синтетических полипропиленовых нитей марок BCF, Heat-Set, Frize на современном бельгийском оборудовании. Проблем со сбытом продукции нет, ведь она сполна отвечает самым современным требованиям к качеству и отличается креативным дизайном. Привлекательна для потребителей и цена ковров и ковровых изделий, стоимость которых на 10–15% ниже по сравнению с теми, что завозятся из России, Турции, Ирана, Узбекистана и Бельгии.

Популярное

Все
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Творческий дождь
Рысь в лесу – хороший знак
Чтобы город жил в тепле
Путь народа – путь человека
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]