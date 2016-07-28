Сотни ковров самых разных моделей и расцветок представило ТОО «Бал Текстиль». Классический орнамент и модерн, однотонные и многоцветные, гладкошерстные и с высоким ворсом – на любой вкус и кошелек. Столь огромен выбор изделий по форме и размеру. Руководство предприятия, наладившего экспорт своей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, решило показать ковровое изобилие южанам, заодно предоставив возможность купить понравившиеся изделия по оптовым ценам.

– Наши ковры с недавних пор продаются в Европе, – рассказывает директор ТОО «Бал Текстиль» Талгат Исхаков. – Это стало возможным благодаря тому, что мы заключили договор со шведской компанией IKEA. Пока мы поставляем один из трех типов ковров, которыми заинтересовались на Западе. Они выполнены в красных тонах и имеют классический узор. Модельный ряд этого типа ковров представлен пятью размерами, самый большой из которых – два на три метра. Параллельно идет работа над освоением еще двух типов ковров, которые от нас ждет IKEA. Тем самым мы приблизимся к заветной мечте стать ведущим производителем ковров и ковровых изделий в мире.

ТОО «Бал Текстиль» является совместным казахстанско-турецким предприя­тием, на котором создано 235 рабочих мест. Оно вошло в Карту индустриализации, но в его создании нет бюджетного финансирования. Ковровая фабрика полностью построена на частные средства. Первая в стране ковровая фабрика уже довела объем производства до 80% от проектной мощности, и сейчас ежемесячно с конвейера предприятия сходит 200 тыс. кв. м изделий. В прошлом году компания выпустила 2 млн 200 тыс. кв. м продукции.

Предприятие изготавливает ковры и ковровые изделия из синтетических полипропиленовых нитей марок BCF, Heat-Set, Frize на современном бельгийском оборудовании. Проблем со сбытом продукции нет, ведь она сполна отвечает самым современным требованиям к качеству и отличается креативным дизайном. Привлекательна для потребителей и цена ковров и ковровых изделий, стоимость которых на 10–15% ниже по сравнению с теми, что завозятся из России, Турции, Ирана, Узбекистана и Бельгии.