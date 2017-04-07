​Ковровые миллионы

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Ксения Черника, Шымкент

Мощность предприятия – более 5 млн кв. м ковров и ковровых изделий в год. На протяжении минувшего года фабрика ­постепенно наращивала объемы производства, достигнув рубежа в 3 млн кв. м. На предприятии установлены 7 высокотехнологичных станков бельгийской фирмы Michel Van De Wiele. Сырье – полипропиленовые синтетические нити, которые не скручиваются при работе и имеют равномерную фактуру, изготавливаются в соседнем цехе на оборудовании германских фирм Oerlikon Neumag и Allma Volkmann, а также французской SUPERBA.

Фабрика, расположенная в СЭЗ «Оң­түстік», запущена в октябре 2013 года отечественными предпринимателями совместно с турецкой компанией по производству ковров Kartal Carpets. Объем инвестиций в строительство предприя­тия составил 1,7 млрд тенге. Создано 240 рабочих мест. 

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