Ковшом по газопроводу

Без природного газа остались тысячи жителей, социальных и коммунальных объектов города.

ЧП произошло 10 мая около 10 часов вечера в микрорайоне «Нурсат». Несмотря на столь позднее время, ИП «Тендер» проводило земляные работы. Трактор-экскаватор марки SOLG в какой-то момент повредил подземный газопровод среднего давления. В результате на газопроводе диаметром 160 мм образовалось отверстие длиной 70 мм и шириной полметра. Аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа. В радиусе 50 м от места порыва загазованности нет.

Что стало причиной аварии на газопроводе – неосторожность экскаваторщика или отсутствие информации о подземных коммуникациях, да и было ли разрешение на проведение земляных работ – это предстоит выяснить сотрудникам Каратауского РУП Департамента полиции г. Шымкента. Они прибыли на место ЧП, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

По данным аварийной газовой службы, без газоснабжения остались 2 200 жилых домов, среди которых есть частные и много­этажные, 20 коммунально-бытовых предприятий и одна школа.