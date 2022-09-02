Суть Нового Казахстана

Текущее Послание Президента, вне всякого сомнения, войдет в историю РК как документ, в котором предложен конкретный путь для справедливого распределения национального дохода. Предложение Касым-Жомарта Токаева отчислять с 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия и последующих расходов на приобретение жилья и получение образования нашло положительный отклик среди абсолютно всех категорий населения. Как отметил Президент, «эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь».

Это еще не предполагает обе­щанного тридцать лет назад предыдущей властью уровня благосостояния как в «Кувейте и Эмиратах», однако является первым по-настоящему большим – прорывным! – шагом в данном направлении. Если инициатива будет реализована в том плане, в каком она была анонсирована Касым-Жомартом Токаевым (жилье и высшее образование для молодежи и, что очень важно – без пересмот­ра в сторону ухудшения или даже свертывания программы), то она значительно ослабит кредитное ярмо на шее граждан, позволяя пускать «освободившиеся» средства на другие семейные траты.

Вместе с тем характерным является сам факт того, что такое историческое решение принято в условиях глобальной турбулентности и всевозможных кризисов. А теперь представьте, если бы Нацфонд «действительно обрел статус национального и служил интересам народа» еще в «тучные нулевые»... И какого социального прогресса при подобном развитии событий могла достигнуть страна за прошедшие 15–18 лет?! Вот что значит политическая воля и ее отсутствие у одних и наличие у других…

Справедливость красной линией проходит через все Пос­лание. Не случайно это слово было произнесено несколько раз. Учитывая широчайший общественный запрос на справедливость в расследовании и, что также важно, понимании всего комплекса причин январских событий (как известно, давших начало самой Второй республике), Глава государства подчеркнул, что «и те, кто участвовал в беспорядках, и сотрудники силовых структур – наши граждане. Они надеются, что не только суд пройдет справедливо, но и общество тоже будет относиться с прощением». В этой связи в отношении тех казахстанцев, кто не совершил тяжких преступлений и раскаялся, будет применена разовая амнистия.

Справедливо, по мнению Главы государства, и введение налога на роскошь, которое не должно затронуть средний класс и направлено только в отношении очень обеспеченных людей. Как справедливо и утверждение в качестве суммы утильсбора не более 200–250 тысяч тенге.

Озвученные решения о повышении минимальной заработной платы (вернее, ее индексации, учитывая проходящие инфляционные процессы), увеличении пенсий, фиксации возраста выхода на пенсию женщин на уровне 61 года, увеличении срока выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 года – в общем, все это в очередной раз подтверждает: Глава государства в своих решениях опирается на общественный запрос.

Ну и, конечно же, Послание Президента Казахстана от 1 сентября 2022 года войдет в историю страны как событие, во время которого Касым-Жомарт Токаев окончательно нивелировал риски, связанные с чрезмерным политическим долголетием. Нет никакого сомнения в том, что Пар­ламент (вы обратили внимание на горящие глаза депутатов?!) примет предложение об ограничении мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Также понятно, что Касым-Жомарт Токаев с этого Послания начинает свою новую избирательную программу, для которой и слоган уже готов: «Построение Справедливого Казахстана только начинается». Выборы Президента состоятся на фоне озвученных именно Касым-Жомартом Токаевым инициатив.

Второй Президент заявил, что через семь лет будет третий Глава государства, а еще через семь лет – четвертый и т. д. Иными словами, ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти. Меняется принцип «общество для персоналий» на «персоналии для общества».