​Коз завезут из Европы

Стоимость проекта, который реализуется неподалеку от села Кажымукан, составляет 1,5 млрд тенге. По словам учредителей ТОО «Племенное хозяйство «Зеренда» Хамита Фаезова и Ермека Лукпанова, вес­ной следующего года начнется завоз племенных коз из Европы. Первая партия – 1 000 голов.

Расчет делается именно на племенных высокопродуктивных животных, надои от которых будут составлять в среднем от 800 до 1 200 литров молока в год. На продовольственный рынок планируется поставлять разно­образную продукцию: пастеризованное молоко, кефир, йогурты, сыр, масло. В случае полного удовлетворения местного спроса натуральные продукты из козьего молока пойдут на экспорт. К тому времени учредители планируют довести численность поголовья до 5 тыс.