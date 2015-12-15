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Коз завезут из Европы
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Стоимость проекта, который реализуется неподалеку от села Кажымукан, составляет 1,5 млрд тенге. По словам учредителей ТОО «Племенное хозяйство «Зеренда» Хамита Фаезова и Ермека Лукпанова, весной следующего года начнется завоз племенных коз из Европы. Первая партия – 1 000 голов.
Расчет делается именно на племенных высокопродуктивных животных, надои от которых будут составлять в среднем от 800 до 1 200 литров молока в год. На продовольственный рынок планируется поставлять разнообразную продукцию: пастеризованное молоко, кефир, йогурты, сыр, масло. В случае полного удовлетворения местного спроса натуральные продукты из козьего молока пойдут на экспорт. К тому времени учредители планируют довести численность поголовья до 5 тыс.