Кожамжаров назвал авторов жалоб на главреда Бигельды Габдуллина

Фото с сайта radiotochka.kz
Следствие по делу главного редактора еженедельного общественно-политического издания Central Asia Monitor и информагентства Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина, которого подозревают в вымогательстве, ведется открыто. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, на данный момент Габдуллин не арестован, а лишь задержан.
"Если бы следствие это (подробности – Прим.ред.) могло раскрыть, мы бы уже наверное раскрыли. Он еще не арестован, он задержан. Он подозревается в вымогательстве руководителей государственных органов путем применения шантажа и использования своих медиаресурсов. Сейчас следствие только начато. Поэтому все подробности позже. Я хочу вас заверить, что следствие ведется открыто, что мы будем свидетелями всех тех доказательств, которые будут добыты в ходе расследования", – сообщил Кожамжаров, отвечая на вопрос журналистов.
Также глава Антикоррупционного агентства рассказал о том, от кого поступили заявления на имя Бигельды Габдуллина.
"Там было указано, в частности акимат Жамбылской области, есть ряд министерств. Но об этом будет сообщено позже", – заключил Кожамжаров.
Напомним, по информации пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции, в отношении Габуллина начато
досудебное расследование.