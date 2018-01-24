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Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в сфере пассажирских перевозок, сообщает Кazpravda.kz
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"18 января 2018 года в Актюбинской области в результате возгорания пассажирского автобуса погибло 52 человека, 5 получили травмы различной степени тяжести. Анализ в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок свидетельствует о системных нарушениях в данной отрасли. В этой связи Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в данной сфере", – говорится в релизе пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.
При этом отмечено, что перевозки осуществляются на технически неисправных и незаконно переоборудованных автобусах, без разрешительных документов, с нарушением правил дорожного движения, перевозки пассажиров и пожарной безопасности, и это создает угрозу необратимых последствий для жизни и здоровья граждан.
Сообщается, что целью проверок является пресечение деятельности перевозчиков, грубо нарушающих установленные требования перевозки пассажиров, а также устранение причин, способствующих авариям и чрезвычайным ситуациям на дорогах.