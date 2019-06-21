КПО и Honeywell подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках подписанного меморандума Honeywell намеревается наладить локальную сборку оборудования под собственным брендом и технологии, а также создать консорциум между Honeywell и казахстанским партнером, что позволит казахстанской компании быть вовлеченной в более технологически сложные работы.

Компании КПО и Honeywell имеют многолетний опыт сотрудничества, так, например, цифровые решения Honeywell обеспечивают безопасное управление производственными процессами на Карачаганакском месторождении, обеспечивая эксплуатационную целостность и возможность удаленного управления скважинами и технологическими процессами установок комплексной подготовки нефти и газа.

Меморандум инициирован с учетом требований КПО к иностранным произ­водителям оригинального оборудования по локализации производства на территории Казахстана, а также создании совместных предприятий между иност­ранными и казахстанскими компаниями в целях развития производственного кластера вокруг Карачаганакского место­рождения, передачи технологий и профессионального развития казахстанских кадров.

– КПО и наши акционеры всецело поддерживают инициативы по индуст­риально-инновационному развитию республики. Соглашение, подписанное сегодня, является лептой КПО в привлечение транснациональных компаний в перерабатывающий сектор страны для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. Ранее, в рамках Программы по развитию местного содержания, компания КПО уже привлекала в отечественный перерабатывающий сектор таких глобальных лидеров, как Tenaris, Halliburton, General Electric, Schneider Electric и других, что позволило КПО воспользоваться промышленными технологиями мирового класса, которые были произведены в Республике Казахстан, – отметил замес­титель генерального директора КПО Марат Каримов.

Корпорация Honeywell занимается разработкой промышленных технологий и входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая услуги в таких отраслях, как производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем управления для промышленных предприятий и зданий.

Стоит отметить, что ранее, в марте текущего года, при содействии КПО между компанией Honeywell и Казах­станско-Британским техническим университетом (КБТУ) было подписано сог­лашение о создании в городе Алматы нового регионального центра автоматизации. Его открытие поможет улучшить навыки студентов КБТУ, обучающихся по специаль­ности «автоматизация и управление», здесь же будут проводиться обучение и повышение квалификации инженеров местных предприятий.

Выступая на церемонии подписания, президент подразделения Honeywell Process Solutions Джон Рудольф сказал: «Через сотрудничество с КПО мы подтверждаем свое намерение поддерживать обрабатывающую промышленность Казахстана новейшими технологиями Индустрии 4.0, что поможет предприятиям повысить безопасность, надежность и прибыльность. Наша экспертиза, технологии и аналитика, примененные на протяжении всего жизненного цикла предприятия, сделают это возможным».

Подписание меморандума с Honeywell – это еще один шаг КПО в развитии перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на внедрение технологий и привлечение инвестиций в развитие казахстанского высокотехнологического производственного и сервисного потенциала.