КПО объявила об успешном завершении проекта на Карачаганаке

На церемонии запуска производственных объектов проекта присутствовали руководство акимата Западно-Казахстанской области во главе с акимом Гали Искалиевым, АО «НК «КазМунайГаз» во главе с председателем правления Аликом Айдарбаевым, руководители КПО и подрядной компании «Сичим».

– Мы рады объявить об этом значительном достижении, которое полностью соответствует видению Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дальнейшего освоения Карачаганакского месторождения, – отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом. – Успешное завершение проекта СПОГ представляет собой историческую веху в непрерывном процессе развития Карачаганакского месторождения. Проект СПОГ поднял планку в отрасли благодаря применению высочайших стандартов техники безопасности и эффективности затрат. К тому же он завершен досрочно.

СПОГ обеспечивает производственные мощности, позволяющие реализовать все остальные проекты продления полки добычи, включая проект четвертого компрессора обратной закачки газа, вступивший в стадию реализации, и утвержденный проект пятого компрессора обратной закачки газа. Эти важные проекты направлены на прод­ление сроков полки добычи жидких углеводородов на Карачаганаке. Они принесут значительную прибыль и обеспечат стабильный источник доходов для Республики Казахстан и акционеров Карачаганакского проекта, в то же время предоставляя возможности для дальнейших инвестиционных проектов на месторождении и максимального увеличения местного содержания.

По словам акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, ввод в эксплуатацию Проекта снятия ограничений по газу на КПК является крупным достижением в истории освое­ния Карачаганака. Для возведения такого грандиозного объекта необходимы знания, опыт и прежде всего высокая квалификация, подчеркнул Гали Искалиев.

– Хочу поблагодарить всех местных сотрудников и тех, кто приехал из других регионов, – сказал он. – Сегодня КПО – одна из крупных компаний, которая вносит большой вклад в социально-экономическое развитие не только области, но и Республики Казахстан. Так, в прошлом году благодаря КПО в местный бюджет поступило 34 миллиарда тенге.

– Старт проекту «Снятие производственных ограничений по газу» был дан в конце 2018 года, он должен был завершиться только в четвертом квартале 2021 года, – сказал председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. – Но все работы проведены с опережением графика, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Реализация проекта позволит обеспечить дополнительный прирост добычи жидких углеводородов. Однако впереди компанию ждут еще более масштабные задачи. К примеру, проект будущего расширения Карачаганака, который создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и новые технологии.

– Компания КПО по-прежнему привержена принципам безопас­ной эксплуатации гигантского Карачаганакского месторождения. И мы особенно гордимся тем, что выполняем все эти проекты вовремя, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на поездки и задержки с поставками, – добавил Эдвин Блом.

На сегодня консорциум КПО инвестировал свыше 27 млрд долларов в разработку Карачаганакского месторождения, включая 8,2 млрд долларов, потраченные на местные товары и услуги. Доля местного содержания в проекте СПОГ достигла 57%.