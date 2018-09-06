​КПО построил детсад

Общая сумма инвестиций в данный социальный проект составила более 2 млн долларов. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Западно-Казахстанской области, КПО и подрядных организаций, представители общественности Бурлинского района.

– Мы открываем новый прос­торный и современный детский сад, оборудованный под ключ, – отметил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. – Это радость в первую очередь для родителей. Строи­тельство дошкольных учреж­дений – одно из приоритетных направлений государственной политики, ориентированной на повышение социального благосостояния казахстанцев. В новом здании созданы все условия для дополнительного образования детей. Наше подрастающее поколение может активно развиваться и достигать отличных результатов. Глава государства всегда требует обращать внимание в первую очередь на решение социальных проблем.

– Дети – наше будущее, – сказал в своем выступлении генеральный директор КПО Эдвин Блом. – Мы очень рады тому, что местные ребятишки будут получать качественное дошкольное образование в этом современном учреж­дении, строительство которого было согласовано с акиматами Западно-Казахстанской области и Бурлинского района. На сегодня общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составила 353 миллиона долларов. Опираясь на принципы корпоративной ответственности и устойчивого развития, мы стремимся обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганакского мес­торождения для блага жителей региона и Республики Казахстан.

Общая площадь двухэтажного детского сада превышает 2 700 кв. метров. Он рассчитан на 11 групп: 3 – для детей ясельного возраста и 8 – дошкольные. В рамках проекта также проведено благоустройство прилегающей территории. На первом этаже расположены ясельные и детсадовские группы, медицинские помещения, комната для персонала. На втором этаже – детсадовские группы, методический кабинет и кабинет психолога, универсальный зал для музыкальных и гимнас­тических занятий.

Карачаганакский проект играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. За два десятилетия работы на Карачаганаке на средства КПО в Приуралье построены десятки новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов, проложены новые дороги и коммуникации. Перечень прио­ритетных объектов определяет руководство области. На всех стадиях строительства к реализации социальных проектов привлекаются только местные подрядные организации.